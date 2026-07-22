"Toy Story" sorgt für neues Kinobeben!

In den USA hat "Toy Story 5" bereits "Super Mario" als erfolgreichsten Film des Jahres abgelöst. Jetzt mischen Jessie, Woody, Buzz Lightyear und Co. endlich auch unsere Kinos auf.

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Die übermäßige Bildschirmzeit unserer Kinder und das Faible für jegliches Elektronik-Spielzeug. Ein Thema, dem sich nun Hollywood annimmt. Im neuen Kinohit "Toy Story 5", der am Donnerstag (23. Juli) endlich auch in unseren Kinos anläuft, bekommen es das jodelnde Cowgirl Jessie, Cowboy-Puppe Woody oder Weltraum-Actionfigur Buzz Lightyear plötzlich mit dem frechen Frosch-Tablet "Lilypad" zu tun.

Platz 1 in den USA - Weltweit liegt noch "Super Mario" vorne

Eine Story die nicht nur Synchronsprecher Gery Seidl, der Erdnuss Dr. Nutcase die Stimme leiht begeistert („Der Film zeigt das Problem, dass Kinder viel zu oft am Bildschirm rumhängen, liefert aber auch eine Lösung. Darum ist es eine schöne, runde Geschichte."), sondern auch die Zuseher. Nach 32 Tagen in den US-Kinos hält der Pixar-Streifen in den Staaten schon bei 431 Millionen Dollar Kassa. Das bringt Platz 1 der Jahrescharts, noch vor dem "Super Mario Galaxy Film" (429 Millionen Dollar) und der Jackson-Biopic "Michael" (372 Millionen), die aber weltweit mit je 1,01 Milliarden Dollar noch knapp die Nase vor "Toy Story 5" (959 Millionen) haben.

Tablet "Lilypad" macht in "Toy Story 5" der Spielzeugcrew das Leben schwer. © Pixar

Das sind die erfolgreichsten Kinofilme des Jahres in den USA:

Toy Story 5, 431 Millionen Dollar Kassa Der Super Mario Galaxy Film, 429 Millionen Dollar Michael, 372 Millionen Dollar Projekt Hail Mary, 344 Millionen Dollar Obsession, 258 Millionen Dollar

Toy Story 5 © Pixar

Das "Toy Story"-Franchise ist ein Hit. Mit den vier Vorgängern und den beiden Buzz Lightyear Spin-off-Filmen hat Pixar ja seit 1995 bereits 3,3 Milliarden Dollar verdient. Den größten Erfolg fuhr bislang der 2019 veröffentlichte 4. Teil "Toy Story: Alles hört auf mein Kommando" ein: satte 1,074 Milliarden Dollar Kassa. Mit Unterstützung von Taylor Swift, die ja dem Soundtrack-Hit "I Knew It, I Knew You" beisteuert, könnte "Toy Story 5" diese Bestmarke sogar noch übertreffen.