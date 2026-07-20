"Die Odyssee" sorgt für neuen Kino-Boom

Schon knapp 75.000 Besucher. Das Helden-Epos "Die Odyssee" holt auch in Österreich Platz 1 der Charts und lässt die Branche jubeln.

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58.100 Besucher und 887.000 Euro Kassa. "Die Odyssee" segelte am Wochenende auch in Österreich zu Platz 1 der Kino-Charts. Mehr noch: Regisseur Christopher Nolan und sein Star-Ensemble rund um Matt Damon ( Odysseus), Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemachos), Zendaya (Athene), Robert Pattinson (Antinoos) oder Charlize Theron (Kalypso) bescheren der heimischen Kinobranche einen kräftigen Aufwind.

"Die Odyssee" begeisterte bei uns schon 73.000 Besucher

Im Sog des bildgewaltigen Homer-Epos, das inklusive der Previews bereits 73.500 Besucher begeisterte und 1,12 Millionen Euro Kassa einfuhr, wurden vergangenes Wochenende satte 1,87 Millionen Euro an den heimischen Kinokassen umgesetzt. Ein Plus von 72 Prozent gegenüber der Vorwoche. Die Besucherzahl legte um knapp 55 Prozent zu. Auf 148.000.

"Die Odyssee" zeigt die Irrfahren des Odysseus. © Universal Pictures

In Summe wurden in heimischen Kinos in diesem Jahr bis dato 70,66 Millionen Euro eingespielt. Ein Plus von gut 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt waren heuer in Österreich schon 6,35 Millionen Kino-Tickets verkauft. Das sind um knapp elf Prozent mehr als zum entsprechenden Vorjahreszeitpunkt. Der bislang erfolgreichste Film im Jahr war "Super Mario Galaxy" mit rund 400.000 Besuchern.