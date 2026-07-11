Barbara Schöneberger knackt Instagram-Million mit Bikini-Video

Moderatorin Barbara Schöneberger überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem ungewohnten Bikini-Video. Dahinter steckt eine klare Strategie, die nun voll aufgegangen ist.

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Die "Starnacht"-Moderatorin legte sich auf Social Media ordentlich ins Zeug, da ihr nur noch rund 9.000 Followerinnen und Follower für die magische Millionengrenze fehlten. Um dieses große Ziel zu erreichen, veröffentlichte die 52-Jährige Barbara Schöneberger ein Video von sich im farbenfrohen Bikini in der Sonne. Liegend auf einer Lounge setzte sie ihre schlanke Silhouette in Szene, bekam dabei jedoch lautstarke Unterstützung im Hintergrund.

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Prominente Hilfe beim Posing

Barbara Schöneberger und Hans Sigl © ORF

Schauspieler und Moderator-Kollege Hans Sigl gab ihr während der Aufnahme direkte Anweisungen und forderte sie auf, sich ein bisschen zu bewegen und ein Hohlkreuz zu machen, da dies in der Kamera gut aussehe. Barbara Schöneberger witzelte daraufhin, dass es zwar gut aussehe, sich aber nicht gut anfühle. In ihrer Videobeschreibung rief sie die Community mit den Worten "Bitte hilf mir! Folgen für den guten Zweck. Wir müssen die Million schaffen!" dazu auf, sie zu unterstützen.

Sektflasche zum großen Erfolg

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Die Taktik mit dem ungewohnten Content zeigte schnell Wirkung. Wenig später veröffentlichte sie bereits ein weiteres Video in einem hautengen, silbernen Bodysuit, in dem sie feierlich eine Sektflasche köpft. Mittlerweile verzeichnet ihr Profil die angestrebte Million an Followern. Auch prominente Kollegen zeigten sich begeistert. Sänger Thomas Anders kommentierte, dass die Million damit bestimmt geknackt werde, während Jochen Schropp kurz und bündig festhielt, alles daran zu lieben.