Premieren-Fieber
"Indiana Tschones" glänzt auf der Tschauner Bühne
Dieser Tage startete das Stück "Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels". Das Publikum erlebte einen Abend ganz im Zeichen der Wiener Stegreif-Tradition. Spontaner Schmäh, Musik und eine ordentliche Portion Chaos standen auf dem Programm der Tschauner Bühne. Am Ende wurde die Aufführung von den Gästen mit Standing Ovations belohnt.
Großer Andrang in Ottakring
Unter den vielen Gästen, die sich diesen abenteuerlichen Ausflug in die Wiener Unterwelt nicht entgehen ließen, waren zahlreiche bekannte Gesichter. Mit dabei waren unter anderem Magda Leeb, Nadja Maleh, Christine Marek, Eva Maria Marold, Reinhard Nowak, Jürgen Partaj, Alexander Riff und Claudia Rohnefeld.
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