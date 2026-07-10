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Premieren-Fieber

"Indiana Tschones" glänzt auf der Tschauner Bühne

Hans Arsenovic, Krystina Schreiber &amp; Jürgen Partaj
© René Brunhölzl
Großer Jubel in Ottakring: Die Tschauner Bühne feierte die gelungene Premiere ihrer zweiten großen Eigenproduktion der aktuellen Spielzeit.
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Dieser Tage startete das Stück "Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels". Das Publikum erlebte einen Abend ganz im Zeichen der Wiener Stegreif-Tradition. Spontaner Schmäh, Musik und eine ordentliche Portion Chaos standen auf dem Programm der Tschauner Bühne. Am Ende wurde die Aufführung von den Gästen mit Standing Ovations belohnt.

Reinhard Nowak, Nadja Maleh &amp; Heidi Böpple
Reinhard Nowak, Nadja Maleh & Heidi Böpple © René Brunhölzl

Großer Andrang in Ottakring

Markus Richter &amp; Andy Lee Lang
Markus Richter & Andy Lee Lang © René Brunhölzl

Unter den vielen Gästen, die sich diesen abenteuerlichen Ausflug in die Wiener Unterwelt nicht entgehen ließen, waren zahlreiche bekannte Gesichter. Mit dabei waren unter anderem Magda Leeb, Nadja Maleh,  Christine Marek, Eva Maria Marold, Reinhard Nowak, Jürgen Partaj, Alexander Riff und Claudia Rohnefeld.

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