Jazz Gitti meldet sich nach zweiter Operation aus Spital

Die österreichische Kultsängerin musste sich nach ihrer Krebsdiagnose einer weiteren Operation unterziehen und meldet sich nun direkt aus dem Spital bei ihren Fans.

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Die 80-jährige Musikerin hatte ihre Krebserkrankung im Juni öffentlich gemacht. In einer Videobotschaft gab sie ihren Anhängern aus dem Spital nun Entwarnung. "Ja, ich habe einen bösartigen Krebs – nein, er hat nicht gestreut", erklärte Jazz Gitti. Trotz dieser guten Nachricht war ein weiterer medizinischer Eingriff unumgänglich, da eine vorherige Wunde Probleme bereitete.

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Neuer Eingriff im Spital

Wie das Wiener Original berichtet, sei die ursprüngliche Operationswunde bislang nicht vollständig verheilt. Aus diesem Grund hat sie nun eine Hauttransplantation erhalten. "Weil die Wunde nicht ganz zugeheilt ist, habe ich eine Hauttransplantation bekommen", so die Sängerin. Nach diesem Schritt stehen für sie noch weitere medizinische Maßnahmen an, um die Erkrankung vollständig zu bekämpfen.

Bestrahlungen folgen demnächst

Nach der erfolgreichen Transplantation soll eine Strahlentherapie den gesamten Behandlungsprozess abschließen. Jazz Gitti zeigt sich trotz der Umstände gewohnt optimistisch und blickt voller Lebensmut nach vorne. Sobald alles erledigt sei, wolle sie wieder voll durchstarten und auf die Bühne zurückkehren. "Alles wird gut", versprach sie ihrer Community in dem veröffentlichten Clip.