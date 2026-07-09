Liebes-Rätsel um Mausi Lugner auf Jacht

Während in Wien das Sommerloch grüßt, schippert Christina Lugner gut gelaunt durch Kroatien. Im Gepäck hat sie eine kryptische Liebes-Botschaft.

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Wenn Mausi Lugner in See sticht, dann wird nicht einfach nur Urlaub gemacht – dann wird das Leben zelebriert. Die Society-Lady hat die idyllische Inselwelt der kroatischen Kornaten als ihre persönliche Sommer-Bühne auserkoren. Die Zutaten für den perfekten Adria-Trip? Eine stattliche Luxus-Jacht, eine Handvoll gut gelaunter Freunde und reichlich prickelnder Champagner im Kühler.

Mausi Lugner posiert auf der Jacht. © Privat

Das Rezept geht offenbar voll auf. "Wir haben Spaß ohne Ende", schwärmt Mausi gut gelaunt von Bord. Dass es ihr an nichts fehlt, beweisen auch die neuesten Schnappschüsse: Die Lugner-Ex strahlt mit der kroatischen Sonne um die Wette. Mal präsentiert sie sich stilsicher im glamourösen, goldenen Netz-Kimono, mal lässt sie im knappen Bikini die Korken knallen. Hier genießt jemand das Leben in vollen Zügen.

Liebes-Rätsel auf hoher See: Eine Mausi schweigt und genießt

Doch was wäre ein Mausi-Ausflug ohne eine Prise Liebes-Geflüster? Auf der Jacht stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage: Läuft da was an der Männerfront, oder funkt derzeit nur das Bordradio? Darauf angesprochen, schaltet die 61-Jährige sofort in den geheimnisvollen Krypto-Modus. "Es geht mir sehr gut", lässt sie ausrichten und lächelt die Gerüchte gekonnt weg.

Mausi Lugner ist mit zwei Pärchen auf der Jacht. Fehlt da ein Mann auf dem Selfie? © privat

Als oe24 nachbohrt. macht sie dann endgültig die Schotten dicht: "Kein Kommentar." Ein Dementi klingt freilich anders. Wer Mausi kennt, weiß: Wenn die Society-Löwin derart vielsagend schweigt, ist meistens ein neuer Herzbube nicht weit.

Frei nach dem bewährten Lebensmotto: Eine Mausi schweigt und genießt eben – ein Liebes-Geheimnis, das sie in ihrem turbulenten Privatleben ja schon des Öfteren erfolgreich praktiziert hat. Wir freuen uns jedenfalls mit ihr und halten die Augen offen, ob demnächst nicht doch noch ein blinder Passagier an Bord auftaucht!