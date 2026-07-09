Rossori-Sommerfest: VIP-Party bis in die Nacht

Hochkarätiges Künstlertreffen mitten in Wien: Musik-Manager Mario Rossori lud zum großen Sommerfest in den Pavillon der Wiener Summerstage und feierte mit heimischen Promis.

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Eigentlich hätte es ein ganz normaler Konzertabend werden sollen. Am Plan stand ein Auftritt von EVE KIND & ihrem Rudel. Doch der findige Musikexperte Mario Rossori fackelte nicht lange und verschmolz das Konzert kurzerhand mit dem Sommerfest seiner Agentur "ROSSORI MUSIC" zu einem einzigen, riesigen Event. Das Konzept ging voll auf: Die Stimmung am Wiener Donaukanal war phänomenal, und die Party dauerte schließlich bis weit nach Mitternacht an.

Louie Austen und Pissecker © Johannes Ehn

In seiner launigen Eröffnungsrede verriet der Gastgeber, dass es heuer einfach viel zu viele Gründe zum Anstoßen gab. Neben privaten Meilensteinen wie drei glücklichen Jahren mit seiner Freundin Renate und seinem Status als "zweijähriger Pensionsbezieher" gab es auch beruflich reichlich Erfolge zu feiern – von bevorstehenden Buchveröffentlichungen und Kabarett-Tourneen seiner Schützlinge bis hin zu Radio-Airplays und fixen Slots am Wiener Popfest.

Für beste Laune im Pavillon sorgte unter anderem Ausnahmekünstler und Kabarettist Alf Poier, der sich blendend mit seinem Kollegen Wolfgang "Fifi" Pissecker unterhielt.

Auch ein Gesicht der österreichischen Werbegeschichte ließ sich das Event nicht entgehen: Sängerin und Schauspielerin Cécile Nordegg – den meisten Österreichern wohl als die legendäre "Mama Putz" aus der XXLutz-Werbung ein Begriff – genoss den lauen Sommerabend sichtlich und stieß mit Hausherr Mario Rossori auf die gelungene Party an.

Alf Poier, Anna Fay und Wolfgang Pissecker © Johannes Ehn

Überraschungsgäste aus den USA

Für ein internationales Highlight und staunende Blicke unter den Gästen sorgte zudem ein spontaner Besuch von der Donauinsel: Mitglieder der US-amerikanischen Soulband Earth, Wind & Fire EXP schauten nach ihrem erfolgreichen Auftritt am Donauinselfest überraschend im Pavillon vorbei und feierten die Wiener Partynacht gut gelaunt mit.