ORF-Kuppelshow feiert 30. Jubiläum

Ein Meilenstein, den es im modernen Fernsehen kaum noch gibt: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" feiert diesen Sommer seine 30. Saison und schickt erneut einsame Herzen auf Partnersuche.

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Seit fast drei Jahrzehnten ist die Sendung ein absoluter Quotenhit und lockt Jahr für Jahr ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Gegründet von der legendären Elizabeth T. Spira im Jahr 1997, führt Nina Horowitz das Erfolgsformat seit 2020 erfolgreich fort. Am 13. Juli 2026 fällt nun der Startschuss für die große Jubiläumsstaffel. Insgesamt zehn neue Folgen stehen auf dem Programm, die immer montags um 20:15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt werden.

In den von TALK-TV produzierten Filmporträts kommen diesmal 54 Singles – exakt 27 Damen und 27 Herren – im Alter zwischen 29 und 78 Jahren zu Wort. Die Partnersuchenden stammen aus allen neun Bundesländern, wobei Wien mit 16 Bewerbern klar die Nase vorn hat. Dahinter folgen Niederösterreich und die Steiermark mit jeweils neun Singles, während Vorarlberg das Schlusslicht mit einem Kandidaten bildet.

Ein tiefer Blick in die österreichische Seele

Für Gestalterin Nina Horowitz ist das Format auch nach all den Jahren ein echtes Herzensprojekt. Sie verspricht für die 54 neuen Porträts eine emotionale Achterbahnfahrt: "Es wird wieder viel offenbart, sehr viel gelacht und manchmal geweint. Weil, so ist das Leben!" Auch ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl spart nicht mit Lob für das Phänomen. Die Sendung sei ein echter Spiegel der Gesellschaft und zeige, dass es selbst in einer hochtechnisierten Welt am Ende die echten Emotionen sind, die zählen. Das Erfolgsgeheimnis liege schlicht darin, dass das Format den Menschen mit extrem viel Empathie und Respekt begegnet.

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