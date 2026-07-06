Melissa Naschenweng: Heißer Häkel-Look im Netz!

Mit einem Hauch von Nichts und energiegeladenen Dancemoves bringt Schlagerstar Melissa Naschenweng ihre Fangemeinde im Netz regelrecht zum Schmelzen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Kärntner Schlager-Queen weiß einfach, wie man die Werbetrommel rührt und gleichzeitig die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Auf Instagram präsentierte sich Melissa Naschenweng nun in einem bodenlangen, weißen Häkelkleid, das durch sein grobmaschiges Muster verdammt tiefe Einblicke gewährt. Auf einer Terrasse posiert und tanzt die 35-Jährige völlig losgelöst im strahlenden Sonnenschein.

Wie auch auf dem aktuellen Einblick zu sehen ist, kombiniert die Sängerin den gewagten Sommer-Look stilsicher mit einer großen, getönten Sonnenbrille und bester Laune. "Lieblings-Jahreszeit. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende", schreibt die Hit-Garantin gut gelaunt zu ihrem Posting.

Tirol-Dank und die Ruhe vor dem Wörthersee-Sturm

Neben den optischen Reizen hatte Melissa aber auch eine emotionale Botschaft im Gepäck. Hinter ihr liegt nämlich ein echtes Marathon-Wochenende im Westen Österreichs: "Danke, Tirol, für zwei unvergessliche Konzerte. Ein kleiner Zusammenschnitt wartet auf euch am Ende des Beitrags – also unbedingt bis zum Schluss durchwischen!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Community fackelte nicht lange und flutete die Kommentarspalte mit Komplimenten. Sätze wie "Wunderschön" oder "Großartig und sehr sehr stark" sind unter dem Beitrag im Minutentakt zu lesen. Zeit zum Verschnaufen bleibt der Lederhosen-Rockerin nach dem Tirol-Erfolg allerdings kaum.

Schon am kommenden Wochenende wartet das nächste absolute Highlight des Sommers auf sie und ihre Fans: Da gastiert Melissa Naschenweng nämlich live bei der legendären "Starnacht am Wörthersee" in ihrer Kärntner Heimat. Wer den Social-Media-Vorgeschmack gesehen hat, weiß: Das wird ein absolut heißer Auftritt.