Österreich
TV
E-Paper
Stars

Alpenglühen

Melissa Naschenweng: Heißer Häkel-Look im Netz!

Frau mit Sonnenbrille steht vor Berglandschaft bei sonnigem Wetter.
© Instagram
Mit einem Hauch von Nichts und energiegeladenen Dancemoves bringt Schlagerstar Melissa Naschenweng ihre Fangemeinde im Netz  regelrecht zum Schmelzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Kärntner Schlager-Queen weiß einfach, wie man die Werbetrommel rührt und gleichzeitig die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Auf Instagram präsentierte sich Melissa Naschenweng nun in einem bodenlangen, weißen Häkelkleid, das durch sein grobmaschiges Muster verdammt tiefe Einblicke gewährt. Auf einer Terrasse posiert und tanzt die 35-Jährige völlig losgelöst im strahlenden Sonnenschein.

Wie auch auf dem aktuellen Einblick zu sehen ist, kombiniert die Sängerin den gewagten Sommer-Look stilsicher mit einer großen, getönten Sonnenbrille und bester Laune. "Lieblings-Jahreszeit. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende", schreibt die Hit-Garantin gut gelaunt zu ihrem Posting.

Auch interessant

Gabalier feierte Nummer-eins-Hit mit dem "geilsten Publikum"

Friedrich Schiller (†78): Stiller Abschied in Grinzing

Simone Lugner schwärmt von neuem Mann

Tirol-Dank und die Ruhe vor dem Wörthersee-Sturm

Neben den optischen Reizen hatte Melissa aber auch eine emotionale Botschaft im Gepäck. Hinter ihr liegt nämlich ein echtes Marathon-Wochenende im Westen Österreichs: "Danke, Tirol, für zwei unvergessliche Konzerte. Ein kleiner Zusammenschnitt wartet auf euch am Ende des Beitrags – also unbedingt bis zum Schluss durchwischen!"

Die Community fackelte nicht lange und flutete die Kommentarspalte mit Komplimenten. Sätze wie "Wunderschön" oder "Großartig und sehr sehr stark" sind unter dem Beitrag im Minutentakt zu lesen. Zeit zum Verschnaufen bleibt der Lederhosen-Rockerin nach dem Tirol-Erfolg allerdings kaum.

Schon am kommenden Wochenende wartet das nächste absolute Highlight des Sommers auf sie und ihre Fans: Da gastiert Melissa Naschenweng nämlich live bei der legendären "Starnacht am Wörthersee" in ihrer Kärntner Heimat. Wer den Social-Media-Vorgeschmack gesehen hat, weiß: Das wird ein absolut heißer Auftritt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DJ Ötzi über geheime Angst: "Sterbe fast!"

Simone Lugner schwärmt von neuem Mann

"Carmen" am Heumarkt begeistert VIPs bei der Premiere

Gabalier feierte Nummer-eins-Hit mit dem "geilsten Publikum"

Influencer-Star bringt Sommerhit raus

Große Independence Day Party in Wien zum Mega-Jubiläum

"Bergdoktor" Hans Sigl: "Ich will kein Geld von euch!"

Anna Netrebko: Sorge um Opernstar nach Kollaps

Melissa Naschenweng: Heißer Häkel-Look im Netz!

Friedrich Schiller (†78): Stiller Abschied in Grinzing