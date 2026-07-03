Große Independence Day Party in Wien zum Mega-Jubiläum

Großer Promi-Auflauf in Wien! Die traditionelle Independence Day Party in der US-Botschaft fiel heuer wegen des 250-Jahre-Jubiläums der USA noch ein Stück größer und amerikanischer aus.

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Der neue US-Botschafter Arthur Graham Fisher durfte gemeinsam mit seinem Lebensgefährten die geladenen Gäste in der Residenz begrüßen. Anlässlich des geschichtsträchtigen 250-Jahres-Jubiläums fiel das traditionelle Fest in der US-Residenz in Wien in diesem Jahr noch ein wenig größer aus als gewohnt.

Karl Nehammer mit Sohn Carl, Tochter Anna und deren Freund Luca © Andreas Tischler / Vienna Press

Gäste in der Residenz

Danielle Spera und Gerald Gerstbauer © Andreas Tischler / Vienna Press

Zu den begrüßten Personen zählte unter anderem Minister Totschnigg. Auch der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer besuchte das Fest gemeinsam samt seinen Kindern.

Ernst Minar und Graham Fisher © Andreas Tischler / Vienna Press

Feier zum großen Jubiläum

Riesen Sacher-Torte zum Jubiläum © Andreas Tischler / Vienna Press

Darüber hinaus waren viele weitere bekannte Persönlichkeiten bei dem Event in Wien vor Ort. Der Botschafter hieß unter anderem Danielle Spera, Gerald Gerstbauer sowie Michael Landau und viele andere Gäste auf der Independence Day Party willkommen.