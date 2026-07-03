US-Residenz
Große Independence Day Party in Wien zum Mega-Jubiläum
Der neue US-Botschafter Arthur Graham Fisher durfte gemeinsam mit seinem Lebensgefährten die geladenen Gäste in der Residenz begrüßen. Anlässlich des geschichtsträchtigen 250-Jahres-Jubiläums fiel das traditionelle Fest in der US-Residenz in Wien in diesem Jahr noch ein wenig größer aus als gewohnt.
Gäste in der Residenz
Zu den begrüßten Personen zählte unter anderem Minister Totschnigg. Auch der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer besuchte das Fest gemeinsam samt seinen Kindern.
Feier zum großen Jubiläum
Darüber hinaus waren viele weitere bekannte Persönlichkeiten bei dem Event in Wien vor Ort. Der Botschafter hieß unter anderem Danielle Spera, Gerald Gerstbauer sowie Michael Landau und viele andere Gäste auf der Independence Day Party willkommen.
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