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"Pinker Maserati"

Influencer-Star bringt Sommerhit raus

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Die Hitzewelle lässt nicht locker, da muss natürlich ein neuer Sommerhit her – Instagram-Star Rolfs Vater droppt seine erste Single.
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Heute erscheint die erste offizielle Single von Rolfs Vater. Der Song "Pinker Maserati" ist ab sofort für alle Fans auf den bekannten Streaming-Plattformen zu hören.

Der berühmte Instagram- und TikTok-Schreihals geht neue Wege. Im Juni präsentierte er mit zahlreichen Promis und der kompletten Influencer-Riege im Lugner City Kino den Pilotfilm für seine neue Serie.

Doch es bleibt nicht nur bei der Leinwand! Mit "Pinker Maserati" geht Rolfs Vater auch unter die Sommerhit-Musiker!

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"Da sind alle Radiosender schon extrem heiß drauf", verrät der vielseitige Künstler gegenüber oe24.

Der Song, produziert von Enzo Gaier und Joshua Pepe, ist ab sofort auf Spotify und allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Der Sommerhit ist aber nur der Anfang, im August soll eine neue Single kommen, dann sogar ein komplettes Album.

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