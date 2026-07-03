Verwirrspiel um Hochzeit von Taylor und Travis Kelce

Haben sie allen ein Schnippchen geschlagen? Rund um eine mögliche Taylor Swift Hochzeit überschlagen sich derzeit die Gerüchte und sorgen bei den Fans für Rätsel.

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Schon seit Wochen kursiert Freitag als möglicher Hochzeitstag von Taylor Swift und Travis Kelce, an dem eine große Party mit 1000 Gästen in New York steigen soll. Ein Insider behauptete nun jedoch gegenüber "Page Six", dass die beiden bereits verheiratet seien. Die "Daily Mail" wiederum berichtete von einem Jawort am Donnerstag in New York. Was davon stimmt, bleibt völlig unklar, doch die weltweite Gerüchteküche brodelt.

Rätsel um Taylor Swift

"Page Six" nannte keine genauen Details zu Ort und Zeit der angeblichen Trauung. In der vergangenen Woche hieß es noch vom City Clerk’s Office in Manhattan, dass keine Heiratslizenz beantragt wurde. Diese kann allerdings mit einer Ausnahmegenehmigung bis zu 24 Stunden vor der Hochzeit besorgt werden. Eine andere Quelle vermutet das Jawort in Tennessee, da Nashville eine besondere Bedeutung für den Popstar hat. Sie zog mit 14 Jahren dorthin und erhielt ein Jahr später ihren ersten Plattenvertrag.

Travis Kelce und Taylor Swift © Getty Images

Verdächtige Flüge nach New York

Hinweise liefert auch die Route ihres Privatjets. Die Maschine flog am Sonntag von Nashville nach Philadelphia, wo Kelces Vater Ed lebt, und weiter nach Tampa zu Swifts Vater Scott. Am Dienstag flog der Jet schließlich nach New York. Zudem reiste die Mutter von Travis Kelce am Donnerstag in New York an. Laut "Page Six" soll am Donnerstagabend ein Dinner für 100 enge Freunde und Angehörige stattgefunden haben, das offiziell als Probe-Abendessen deklariert war.