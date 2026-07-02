Geleakt: So läuft die Hochzeit von Taylor Swift

Eigentlich sollte alles streng geheim bleiben, doch nun blickt die Pop-Welt gebannt nach New York: Die geheimen Details zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce sind geleakt!

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Der mit Spannung erwartete Ablauf für Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce beginnt am Donnerstag mit einem exklusiven Probe-Dinner von 18 Uhr bis 22:30 Uhr, zu dem rund 100 Gäste erwartet werden. Am Freitag folgt dann der große Tag im Madison Square Garden in New York City, wo ab 15:30 Uhr die Türen öffnen, ab 16 Uhr Cocktails fließen und schließlich um 17:30 Uhr die Trauung startet. Der anschließende Empfang ist für 18:30 Uhr angesetzt, während die Feier überraschend bereits um zwei Uhr nachts enden soll – langes Partymachen bis zum Morgengrauen fällt also flach.

Märchenschloss für die Hochzeit

Für das Jawort betreibt das Paar einen enormen Aufwand. US-Medien wie TMZ berichten von massiven Vorbereitungen in der Arena. Arbeiter hängten Stoffbahnen von der Hallendecke, und zeitweise wurde ein roter Teppich auf den Stufen am Eingang ausgerollt und später wieder entfernt. Kisten mit der Aufschrift "Garden Party" verrieten das offizielle Motto. Die Arena soll sich laut Berichten in ein traumhaftes Schloss mit Märchengarten verwandeln. Dafür wurden Straßensperren von Donnerstag bis Samstag sowie ein öffentliches Zelt vor dem Veranstaltungsort beantragt.

Travis Kelce und Taylor Swift © oe24

Megastars auf der Gästeliste

Einige Gäste mussten wohl sogar eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, dennoch sickerte die hochkarätige Liste durch. Neben Selena Gomez, den Models Karlie Kloss, Cara Delevingne und Gigi Hadid werden auch die Schauspielerinnen Zoë Kravitz und Suki Waterhouse sowie Popstar Ed Sheeran erwartet. Zudem sollen "Fleetwood Mac"-Sängerin Stevie Nicks und Country-Megastar Tim McGraw bei der Hochzeit auftreten. Die Pop-Ikone Taylor Swift selbst wird während der mehr als zehnstündigen Hochzeit wohl mehrfach ihr Outfit wechseln.