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Ärtze gaben ihm nur 12

Influencer Michiel stirbt mit 28 Jahren

Eine Person mit Brille und Mütze lächelt, trägt einen grauen Hoodie.
© Instagram
Die Ärzte gaben ihm nur 12 Jahre.
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Michiel Vandeweert ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Der Belgier litt an Progerie, einer äußerst seltenen Erbkrankheit, bei der der Körper deutlich schneller altert. Schon als Kind hatten Ärzte ihm eine Lebenserwartung von lediglich zwölf Jahren vorausgesagt. Vandeweert widersetzte sich dieser Prognose jedoch um viele Jahre.

Der Belgier machte seine Erkrankung öffentlich und nahm seine Follower auf Instagram, YouTube und Twitch durch seinen Alltag mit. Dabei sprach er offen über die Herausforderungen seines Lebens, aber auch über seine Leidenschaften. Besonders Videospiele gehörten zu seinen großen Interessen, regelmäßig war er als Streamer aktiv.

Auch abseits des Internets führte Vandeweert ein vielseitiges Leben. Er arbeitete in einem Computergeschäft, machte seinen Führerschein und legte als DJ auf. Nach seinem Tod verabschiedeten sich zahlreiche Weggefährten von ihm. Auch sein Lieblingsverein KRC Genk würdigte ihn als "echten Lebenskünstler".

Besonders schwer trifft der Verlust seine jüngere Schwester Amber. Auch sie lebt mit Progerie und nahm in den sozialen Medien Abschied von ihrem Bruder: "Ruhe in Frieden, lieber Bruder. Ich vermisse dich so unendlich."

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