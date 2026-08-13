Schock! Kardashian enthüllt Fehlgeburt

Erfolg, Vermögen und eine glückliche Großfamilie – Die Reality-Ikone führt nach außen hin ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Doch hinter der glamourösen Fassade verbirgt sich ein tief sitzender Schmerz.

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Bereits wenige Monate nach ihrem ersten Date schien das gemeinsame Familienglück für Kourtney Kardashian und Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker perfekt: Die älteste der Kardashian-Schwestern wurde 2021 schwanger. Die Freude über das ungeborene Mädchen, das den Namen Tulip tragen sollte, währte jedoch nur kurz. Bei einer Routineuntersuchung beim Arzt folgte die niederschmetternde Nachricht – das Herz des Babys hatte aufgehört zu schlagen.

In der neuen Dokumentation "Travis Barker: Louder Than Fear" erinnert sich die vierfache Mutter unter Tränen an die schwere Zeit nach der Diagnose: "Wir lagen einfach nur im Bett und weinten tagelang. Alles, was wir wollten, war ein gemeinsames Baby."

Fünf IVF-Versuche und mentale Strapazen

Nach dem verheerenden Verlust entschied sich das Paar für den Weg der künstlichen Befruchtung. Kourtney, damals 41 Jahre alt, unterzog sich innerhalb von nur acht Monaten insgesamt fünf IVF-Behandlungen. Jeder einzelne Versuch blieb jedoch ohne Erfolg. Die hormonelle Belastung und die ständige Ungewissheit verlangten der Reality-Darstellerin alles ab.

"Es war so hart für meinen Körper und hat mich mental völlig fertiggemacht", schildert Kardashian die kräftezehrende Phase. Schließlich zog sie die Reißleine und brach die medizinische Behandlung ab. Mit den Worten "Wenn Gott ein Baby für uns vorgesehen hat, wird es auf natürlichem Weg passieren" vertraute sie auf das Schicksal.

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Operations-Schock im siebten Monat vor der Geburt

Im Jahr 2023 geschah tatsächlich das Wunder: Kourtney wurde ganz ohne medizinische Nachhilfe schwanger. Doch auch diese Schwangerschaft verlief keineswegs ohne Komplikationen. Im siebten Monat sammelte sich plötzlich Flüssigkeit in der Lunge des ungeborenen Kindes, was einen dringenden operativen Eingriff erforderlich machte.

Während Travis Barker im Rahmen seiner Europa-Tournee auf der Bühne stand, musste Kourtney die erschreckende Situation zunächst alleine im Krankenhaus bewältigen. Nach Bekanntwerden des Notfalls sagte der Musiker umgehend vier Konzerte ab und eilte an die Seite seiner Frau. Einen Monat später erblickte Sohn Rocky das Licht der Welt und erholte sich vollständig von den Strapazen. Für Kourtney Kardashian, die bereits drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick hat, ist der kleine Rocky das erste gemeinsame Kind mit Travis – und das größte Geschenk nach einer langen Zeit des Schmerzes.