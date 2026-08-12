Das erste Foto! Hier sagte Cristiano Ronaldo "Ja"

Cristiano Ronaldo und seine Georgina haben sich getraut. In einer Geheimhochzeit im portugiesischen Küstenort Cascais

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Das eher unscheinbare Standesamt Registo Civil de Cascais in der Rua Jaime Thompson im portugiesischen Küstenort Cascais. Hier gab Star-Kicker Cristiano Ronaldo am Dienstag seiner langjährigen Partnerin Georgina Rodríguez das Ja-Wort. Eine Geheimhochzeit in einer "intimen und privaten Zeremonie" Alle fünf Kinder des Paares sollen bei dem großen Moment dabei gewesen sein. Bis auf ein Foto, das die beiden Hände mit den Trauringen zeigt und auf Instagram geteilt wurde, gibt es bislang keine Aufnahmen der Hochzeit.

Intime und private Zeremonie im portugiesischen Küstenort Cascais

Das Standesamt Registro Civil de Cascais de Cascais. Hier fand die Ronaldo Hochzeit statt. © Registo Civil de Cascais

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Ronaldo und Georgina haben damit alle getäuscht. Allgemeinhin dachte man ja, dass die Hochzeit bereits am Samstag in Madeira stattfindet. Tausende Schaulustige haben deshalb dort eine ganz andere Hochzeit in der Kathedrale von Funchal belagert.