Für jede Reise: Diese Bose Noise-Cancelling-Kopfhörer überzeugen

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Ob im Flugzeug, in der Bahn oder auf einer längeren Autofahrt als Beifahrer: Gute Kopfhörer können eine Reise deutlich angenehmer machen. Wenn Sie störende Umgebungsgeräusche reduzieren und Ihre Musik möglichst ungestört genießen möchten, sind die Bose QuietComfort eine interessante Wahl. Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling gibt es derzeit bei Amazon im befristeten Angebot.

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Aktuell zahlen Sie für die Variante in Mondlichtgrau 201,64 Euro statt 252,05 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent beziehungsweise 50,41 Euro.

Noise-Cancelling für Flugzeug, Bahn und Alltag

Eine der wichtigsten Funktionen der Bose QuietComfort ist die aktive Geräuschunterdrückung. Gerade auf Reisen kann das besonders praktisch sein. Das gleichmäßige Dröhnen im Flugzeug, Geräusche im Zug oder der Trubel am Bahnhof können damit reduziert werden, sodass Sie sich besser auf Ihre Musik, einen Podcast oder ein Hörbuch konzentrieren können.

Bose QuietComfort Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon und Noise-Cancelling © Bose

Doch auch abseits von Reisen ist Noise-Cancelling nützlich. Im Büro, beim Lernen oder einfach zu Hause können die Kopfhörer dabei helfen, störende Geräusche stärker in den Hintergrund zu rücken.

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

Wer seine Kopfhörer auf längeren Reisen verwendet, möchte nicht ständig nach einer Steckdose suchen. Die Bose QuietComfort bieten laut Produktbeschreibung eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Damit reicht eine Ladung auch für viele längere Flug- oder Zugreisen aus. Besonders praktisch ist das, wenn Sie die Kopfhörer bereits auf dem Weg zum Flughafen verwenden und anschließend während des Fluges weiter Musik hören, Podcasts genießen oder Filme schauen möchten.

Bose QuietComfort Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon und Noise-Cancelling © Bose

Kabellos per Bluetooth und mit Mikrofon

Die Verbindung mit Smartphone, Tablet oder anderen kompatiblen Geräten erfolgt bequem über Bluetooth. Dadurch müssen Sie sich unterwegs nicht mit störenden Kabeln beschäftigen.

Ein integriertes Mikrofon ist ebenfalls vorhanden. So können Sie die QuietComfort nicht nur zum Musikhören einsetzen, sondern auch für Telefonate verwenden. Das macht die Kopfhörer zu einem vielseitigen Begleiter für Reisen, Arbeit und Freizeit.

Mondlichtgrau sorgt für einen besonderen Look

Bei diesem Angebot handelt es sich um die Variante in Mondlichtgrau. Wer bei Kopfhörern nicht immer zu klassischem Schwarz greifen möchte, bekommt damit eine moderne und etwas hellere Alternative.

Die Over-Ear-Bauweise ist gerade für längere Hörsessions interessant. Auf einem mehrstündigen Flug oder einer langen Zugfahrt können Sie die Kopfhörer so über einen längeren Zeitraum nutzen und sich ganz auf Ihre Unterhaltung konzentrieren.

4,5 Sterne bei fast 17.000 Bewertungen

Dass die Bose QuietComfort bereits bei vielen Käufern gut ankommen, zeigt ein Blick auf die Bewertungen. Bei Amazon erreichen die Kopfhörer 4,5 von 5 Sternen bei 16.797 Rezensionen.

Gerade bei Kopfhörern dieser Preisklasse ist eine derart hohe Zahl an Bewertungen interessant. Sie zeigt zumindest, dass bereits sehr viele Kunden Erfahrungen mit den QuietComfort gesammelt und das Modell bewertet haben.

Aktuell 50 Euro günstiger bei Amazon

Auch der Preis macht die Bose QuietComfort derzeit interessant. Statt der angegebenen 252,05 Euro UVP zahlen Sie aktuell 201,64 Euro. Sie sparen somit 50,41 Euro beziehungsweise 20 Prozent.

Wenn Sie noch hochwertige Bluetooth-Kopfhörer für Ihren nächsten Urlaub suchen oder sich im Alltag häufiger von störenden Umgebungsgeräuschen abschirmen möchten, sind die Bose QuietComfort einen genaueren Blick wert. Mit Noise-Cancelling, bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kabelloser Bluetooth-Verbindung bringen sie genau die Eigenschaften mit, die insbesondere auf langen Reisen angenehm sein können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.