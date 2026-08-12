Frische Luft nach der Hitze: Dieser beliebte Luftreiniger ist jetzt auf Amazon

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Staub, Pollen, Tierhaare oder andere Partikel in der Raumluft können gerade nach heißen Sommertagen störend sein. Wenn Fenster und Türen häufig geöffnet waren, gelangen zusätzlich Pollen und Staub in die Wohnung. Wer die Raumluft anschließend filtern möchte, kann zu einem Luftreiniger greifen. Ein besonders gefragtes Modell gibt es derzeit bei Amazon günstiger: Der Levoit Core 300S ist aktuell im befristeten Angebot erhältlich.

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Der intelligente Luftreiniger kombiniert einen H13-HEPA-Filter mit Luftqualitäts-Feedback und einer CADR von 240 m³/h. Interessant ist das Gerät damit unter anderem für Wohn- und Schlafräume sowie Haushalte mit Haustieren.

Amazon reduziert den Levoit Core 300S um 15 Prozent

LEVOIT Core 300S Intelligenter Luftreiniger, H13 HEPA, CADR 240 m³/h, 100 m², Weiß © LEVOIT

Normalerweise wird für den Levoit Core 300S eine UVP von 151,25 Euro angegeben. Im aktuellen Amazon-Angebot zahlen Sie dagegen nur 128,56 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 15 Prozent und einer Ersparnis von 22,69 Euro.

Amazon kennzeichnet den Preis als befristetes Angebot. Gleichzeitig scheint das Interesse am Luftreiniger hoch zu sein: Laut Amazon wurde der Core 300S mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

HEPA-Filter gegen Staub, Pollen und Tierhaare

Das Herzstück des Levoit Core 300S ist sein H13-HEPA-Filtersystem. Laut Produktbeschreibung filtert es 99,97 Prozent entsprechender Partikel wie Staub, Pollen, Tierhaare und Schimmel aus der durch das Gerät geführten Luft.

LEVOIT Core 300S Intelligenter Luftreiniger, H13 HEPA, CADR 240 m³/h, 100 m², Weiß © LEVOIT

Das macht den Luftreiniger besonders interessant, wenn sich bei Ihnen beispielsweise schnell Staub ansammelt oder Haustiere regelmäßig Haare und andere Partikel in der Wohnung verteilen. Auch während der Pollensaison kann ein Luftreiniger eine praktische Ergänzung für die eigenen vier Wände sein.

Für Räume bis 100 Quadratmeter angegeben

LEVOIT Core 300S Intelligenter Luftreiniger, H13 HEPA, CADR 240 m³/h, 100 m², Weiß © LEVOIT

Trotz seiner vergleichsweise kompakten Bauweise soll der Levoit Core 300S auch für größere Bereiche geeignet sein. Der Hersteller gibt eine Raumgröße von bis zu 100 Quadratmetern an. Die Clean Air Delivery Rate, kurz CADR, liegt bei 240 m³/h.

Damit kommt das Gerät nicht nur für kleinere Schlafzimmer infrage. Sie können es beispielsweise auch im Wohnzimmer oder in anderen größeren Wohnbereichen einsetzen. In der Produktbeschreibung wird der Luftreiniger zudem für Raucherzimmer beworben.

Intelligentes Luftqualitäts-Feedback

Der Core 300S soll nicht einfach nur kontinuierlich Luft filtern. Zu seinen interessanten Funktionen gehört auch das Luftqualitäts-Feedback. Dadurch können Sie einen besseren Überblick darüber bekommen, wie es um die Luftqualität im Raum bestellt ist.

Gerade nach heißen Tagen, an denen viel gelüftet wurde, kann diese Funktion praktisch sein. Sie erhalten zusätzliche Informationen zur Raumluft und können den Luftreiniger entsprechend einsetzen.

Mehr als 10.000 Kunden haben den Luftreiniger bewertet

Ein Blick auf die Amazon-Bewertungen zeigt, dass der Levoit Core 300S bereits sehr viele Käufer erreicht hat. Der Luftreiniger kommt auf 4,5 von 5 Sternen bei 10.930 Bewertungen.

Zusätzlich trägt das Modell bei Amazon die Kennzeichnung "Amazons Tipp". Mehr als 1.000 Käufe innerhalb des vergangenen Monats unterstreichen zudem, dass der Luftreiniger aktuell stark nachgefragt wird.

Für 128,56 Euro aktuell besonders interessant

Wenn Sie nach den heißen Sommertagen wieder für angenehmere und gefilterte Raumluft sorgen möchten, ist der Levoit Core 300S derzeit einen Blick wert. H13-HEPA-Filter, Luftqualitäts-Feedback, eine CADR von 240 m³/h und die angegebene Eignung für Flächen bis 100 Quadratmeter machen das Modell zu einem vielseitigen Helfer für zu Hause.

Vor allem der aktuelle Amazon-Preis macht das Angebot interessant. Statt der angegebenen 151,25 Euro UVP zahlen Sie momentan 128,56 Euro und sparen damit 22,69 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.