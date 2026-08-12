iPhone 17 im Amazon-Deal!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Apple-Fans aufgepasst: Wer schon länger mit dem iPhone 17 liebäugelt, bekommt bei Amazon aktuell eine attraktive Gelegenheit zum Sparen. Das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher ist derzeit für 856,14 Euro erhältlich. Gegenüber der angegebenen UVP von 956,98 Euro sparen Sie damit 100,84 Euro beziehungsweise 11 Prozent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer ohnehin über den Umstieg auf ein neues iPhone nachdenkt, sollte sich den aktuellen Preis daher genauer ansehen. Schließlich bekommen Sie hier nicht nur ein aktuelles Apple-Smartphone, sondern mit 256 GB Speicher, A19 Chip, 6,3-Zoll-ProMotion-Display und 48-MP-Kameras auch eine Ausstattung, die für viele Nutzer über Jahre hinweg interessant bleiben dürfte.

Dass das Angebot gut ankommt, zeigt auch die Nachfrage bei Amazon: Das iPhone 17 wurde laut Produktseite mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft und wird zudem als "Amazons Tipp" geführt.

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3-Zoll ProMotion, A19 Chip, 48 MP Kameras © Apple

Mehr als 100 Euro beim iPhone 17 sparen

Gerade bei einem neuen Smartphone macht ein dreistelliger Preisnachlass einen deutlichen Unterschied. Statt der angegebenen UVP von 956,98 Euro verlangt Amazon aktuell nur noch 856,14 Euro. Damit bleiben Ihnen beim Kauf mehr als 100 Euro im Geldbörsel.

Besonders interessant ist dabei, dass es sich um die Variante mit 256 GB Speicher handelt. Wer viele Fotos und Videos aufnimmt, zahlreiche Apps installiert oder sein Smartphone über mehrere Jahre verwenden möchte, profitiert von dem großzügigen Speicherplatz.

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3-Zoll ProMotion, A19 Chip, 48 MP Kameras © Apple

Gerade bei einem iPhone, das für viele Käufer mehrere Jahre im Einsatz bleibt, kann sich die Entscheidung für mehr Speicher langfristig bezahlt machen.

6,3 Zoll und ProMotion: Das Display ist eines der Highlights

Einer der wichtigsten Bereiche eines Smartphones ist das Display – schließlich schauen wir täglich unzählige Male darauf. Das iPhone 17 verfügt über ein 6,3 Zoll großes Display mit ProMotion-Technologie.

Das macht sich vor allem bei Bewegungen auf dem Bildschirm bemerkbar. Beim Scrollen durch Webseiten und Social-Media-Feeds, beim Wechsel zwischen Apps oder beim Gaming wirken Animationen besonders flüssig.

Gleichzeitig bietet die Größe einen guten Mittelweg: Das Display bietet ausreichend Platz für Videos, Fotos, Nachrichten und mobiles Arbeiten, ohne dass das Smartphone unnötig riesig ausfällt.

Wer sein Handy regelmäßig für Netflix, YouTube, Instagram, TikTok oder mobiles Shopping verwendet, dürfte das großzügige Display schnell zu schätzen wissen.

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3-Zoll ProMotion, A19 Chip, 48 MP Kameras © Apple

A19 Chip: Viel Leistung für den Alltag

Im Inneren des iPhone 17 arbeitet Apples A19 Chip. Dieser sorgt für die nötige Performance bei alltäglichen Anwendungen ebenso wie bei anspruchsvolleren Aufgaben.

Ob Sie zwischen mehreren Apps wechseln, Fotos bearbeiten, Videos ansehen, Games spielen oder Ihr Smartphone beruflich nutzen – ein leistungsstarker Chip ist entscheidend dafür, dass sich das Gerät auch nach längerer Nutzungsdauer noch schnell und flüssig anfühlt.

Gerade Käufer, die nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen möchten, sollten deshalb nicht nur auf den aktuellen Preis, sondern auch auf die technische Basis achten. Das iPhone 17 bringt hier eine moderne Plattform mit, die für die kommenden Jahre ausgelegt ist.

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3-Zoll ProMotion, A19 Chip, 48 MP Kameras © Apple

48-MP-Kameras für Urlaub, Familie und Social Media

Für viele Menschen hat das Smartphone die klassische Kompaktkamera längst ersetzt. Entsprechend wichtig ist eine gute Kameraausstattung.

Das 48-MP-Kamerasystem des iPhone 17 richtet sich an alle, die unterwegs möglichst unkompliziert hochwertige Aufnahmen erstellen möchten. Ob Urlaub am Meer, Familienfeier, Haustier, Essen im Restaurant oder spontaner Schnappschuss – das Smartphone ist ohnehin fast immer griffbereit.

Auch für Social Media spielt eine gute Smartphone-Kamera mittlerweile eine entscheidende Rolle. Wer regelmäßig Fotos, Reels, Stories oder andere Inhalte produziert, bekommt mit dem iPhone 17 ein leistungsfähiges Gerät für die mobile Content-Erstellung.

Gerade im Sommer und auf Reisen ist das praktisch: Statt zusätzliche Kameratechnik mitzunehmen, haben Sie Kamera, Videogerät, Navigation, Entertainment und Kommunikation in einem einzigen Gerät dabei.

256 GB Speicher machen das Angebot besonders interessant

Fotos und insbesondere hochauflösende Videos benötigen schnell viel Speicherplatz. Hinzu kommen Apps, heruntergeladene Serien, Musik, Nachrichten und Dokumente.

Mit 256 GB internem Speicher bietet diese Version des iPhone 17 ausreichend Reserven für Nutzer, die ihr Smartphone intensiv verwenden. Gerade wenn Sie viele Fotos und Videos aufnehmen oder das Gerät mehrere Jahre behalten möchten, kann zusätzlicher Speicher ein entscheidender Vorteil sein.

So müssen Sie nicht ständig alte Aufnahmen löschen oder überlegen, welche Apps noch auf dem Smartphone bleiben dürfen.

Für wen lohnt sich das iPhone 17?

Besonders interessant ist das Angebot für alle, die aktuell noch ein älteres iPhone verwenden und ohnehin über einen Wechsel nachdenken. Auch Android-Nutzer, die erstmals in das Apple-Ökosystem einsteigen möchten, könnten den aktuellen Rabatt als Gelegenheit nutzen.

Mit seinem großen ProMotion-Display, dem leistungsfähigen A19 Chip, den 48-MP-Kameras und 256 GB Speicher deckt das Smartphone praktisch alle wichtigen Bereiche ab, die im täglichen Einsatz eine Rolle spielen.

Auch für Schule, Studium oder Beruf kann das iPhone 17 interessant sein. Videotelefonie, Navigation, Dokumente, Kalender, E-Mails und zahlreiche Produktivitäts-Apps lassen sich bequem unterwegs nutzen.

Amazon reduziert das iPhone 17 um 11 Prozent

Der entscheidende Punkt dieses Deals bleibt jedoch der Preis. 856,14 Euro statt 956,98 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 100,84 Euro.

Wer das iPhone 17 ohnehin kaufen wollte, kann sich damit einen beträchtlichen Teil des Kaufpreises sparen. Gerade weil Apple-Geräte häufig vergleichsweise preisstabil sind, lohnt es sich, bei größeren Rabatten genauer hinzusehen.

Preise bei Amazon können sich allerdings jederzeit ändern. Wer sich für das Angebot interessiert, sollte deshalb vor dem Kauf noch einmal den aktuell angezeigten Preis überprüfen.

Fazit: Ein spannender Amazon-Deal für Apple-Fans

Das Apple iPhone 17 mit 256 GB kombiniert eine starke Ausstattung mit einem aktuell attraktiven Preis. Das 6,3-Zoll-ProMotion-Display, der A19 Chip, die 48-MP-Kameras und der großzügige Speicher machen das Smartphone zu einem vielseitigen Begleiter für Alltag, Arbeit, Reisen und Social Media.

Besonders spannend wird das Gesamtpaket durch den derzeitigen Amazon-Rabatt: Statt 956,98 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 856,14 Euro und sparen damit mehr als 100 Euro.

Wenn Sie ohnehin ein neues iPhone suchen und Wert auf viel Speicher, eine leistungsfähige Kamera und ein flüssiges Display legen, ist dieser iPhone-17-Deal bei Amazon definitiv einen genaueren Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.