Dieser Akku-Staubsauger ist jetzt um satte 44% günstiger

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Wer einen leistungsstarken Akku-Staubsauger sucht und dabei nicht mehrere Hundert Euro ausgeben möchte, sollte bei diesem Amazon-Angebot genauer hinsehen. Der FDUXUD Akku-Staubsauger mit 600 Watt Leistung und bis zu 50 kPa Saugkraft ist aktuell um satte 44 Prozent reduziert. Statt der UVP von 252,10 Euro zahlen Sie derzeit nur 141,16 Euro – eine Ersparnis von 110,94 Euro.

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Das Angebot kommt offenbar gut an: Laut Amazon wurde der kabellose Staubsauger mehr als 2.000 Mal im vergangenen Monat gekauft und wird als "Amazons Tipp" geführt.

50 kPa Saugkraft gegen Staub, Krümel und Tierhaare

Akku Staubsauger Kabellos 600W/50kPa/70Min © FDUXUD

Mit einer angegebenen Saugkraft von bis zu 50 kPa und einem 600-Watt-Motor ist der Akku-Staubsauger für die tägliche Reinigung von Hartböden, Teppichen und anderen Oberflächen konzipiert. Auch Tierhaare und gröberer Schmutz sollen sich damit komfortabel beseitigen lassen.

Für besonders hartnäckige Verschmutzungen verfügt das Modell zusätzlich über einen Hurrikanmodus, mit dem Sie kurzfristig die maximale Leistung abrufen können.

Bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit

Ein weiterer Pluspunkt ist die angegebene Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten. Damit können Sie auch größere Wohnungen oder mehrere Räume reinigen, ohne den Staubsauger ständig wieder aufladen zu müssen.

Akku Staubsauger Kabellos 600W/50kPa/70MinAkku Staubsauger Kabellos 600W/50kPa/70Min © FDUXUD

Praktisch für den Alltag: Der Staubsauger ist selbststehend. Sie können ihn während des Putzens einfach abstellen, ohne ihn an eine Wand lehnen oder auf den Boden legen zu müssen.

Anti-Tangle-Bürste für Haushalte mit Tierhaaren

Wer Hunde oder Katzen zu Hause hat, kennt das Problem: Haare wickeln sich schnell um die Bürstenrolle eines Staubsaugers. Genau hier soll die integrierte Anti-Tangle-Bürste helfen. Sie wurde dafür entwickelt, das Verheddern von Haaren zu reduzieren und macht das Modell damit besonders interessant für Tierbesitzer.

Über das integrierte OLED-Display behalten Sie wichtige Informationen während der Reinigung im Blick.

Akku Staubsauger Kabellos 600W/50kPa/70Min © FDUXUD

Auch für Sofa und Auto praktisch

Der kabellose Aufbau macht den Akku-Staubsauger besonders flexibel. Neben Hartböden und Teppichen können Sie ihn beispielsweise auch für Polstermöbel, schwer erreichbare Stellen oder die Reinigung Ihres Autos verwenden.

Nach dem Putzen lässt sich das Gerät bequem an der mitgelieferten Wandladestation verstauen und wieder aufladen.

Akku Staubsauger Kabellos 600W/50kPa/70Min © FDUXUD

Amazon-Deal: Mehr als 110 Euro sparen

Besonders interessant wird der Staubsauger durch den aktuellen Preis. Statt 252,10 Euro UVP verlangt Amazon derzeit nur 141,16 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 44 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von 110,94 Euro.

Bei 4,9 von 5 Sternen aus mehr als 1.000 Bewertungen und über 2.000 Käufen im vergangenen Monat dürfte das Angebot für viele Haushalte interessant sein.

Da Amazon den Preis als befristetes Angebot ausweist, kann sich der Aktionspreis allerdings jederzeit ändern.

Fazit: Viel Ausstattung zum reduzierten Preis

600 Watt Leistung, bis zu 50 kPa Saugkraft, bis zu 70 Minuten Laufzeit, Anti-Tangle-Bürste, OLED-Display und Wandladestation: Der FDUXUD Akku-Staubsauger bringt eine umfangreiche Ausstattung mit. Wenn Sie aktuell nach einem kabellosen Staubsauger für Tierhaare, Teppiche und Hartböden suchen, ist vor allem der aktuelle Rabatt einen Blick wert.

Für 141,16 Euro statt 252,10 Euro sparen Sie derzeit 44 Prozent – und damit mehr als 110 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.