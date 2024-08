Neues Polizeiboot "Ventus" auf der Donau eingeweiht

Innenminister Gerhard Karner und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feierten gemeinsam mit der Wasserpolizei die Bootstaufe der "Ventus".

Das neue Polizeiboot „Ventus“ wurde am Mittwoch in Krems offiziell in den Dienst gestellt. Die Bootstaufe nahmen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Franz Popp vor. Als Patin des neuen Polizeibootes fungiert Sportlerin Veronika Aigner.

© Instagram/innenministerium

Für Mikl-Leitner "etwas ganz Besonderes"

„Eine Schiffstaufe ist natürlich immer etwas ganz Besonderes, vor allem wenn es sich um ein Polizeiboot handelt“, so Mikl-Leitner. „Die Donau hat über Jahrhunderte Völker getrennt, ist aber mittlerweile verbindendes Glied und wichtig für Wirtschaft und Tourismus, Erholungsort und Inspiration für viele Künstlerinnen und Künstler... Die Donau bringt sehr viele Herausforderungen mit sich und die Wasserpolizei hat sehr viele Aufgaben zu bewältigen. Dafür braucht es nicht nur sehr viel an Wissen und Kompetenz, sondern auch eine technische Ausstattung auf der Höhe der Zeit".

© Instagram/innenministerium

Karner: Polizei mit "besonderen Herausforderungen konfrontiert"

© Instagram/innenministerium

Gerhard Karner unterstrich unterdessen, dass "die Wasserpolizei in der tagtäglichen Arbeit mit ganz besonderen Herausforderungen konfrontiert ist, wie Vermisstensuche, Grenzsicherung und vielfältige, differenzierte Aufgaben." An heißen Tagen, so der Innenminister, scheine die Arbeit auf der Donau angenehm zu sein. Aber auch gerade an Tagen wie diesen gelte es "zusammenzurücken und Zusammenhalt mit aller Konsequenz zu leben."

© Instagram/innenministerium

Freudentag für Landespolizeidirektor

Landespolizeidirektor Franz Popp sprach von einem "Freudentag" für die Polizei Niederösterreich und die Wasserpolizei, denn heute stellen "wir das dritte Polizeiboot innerhalb kürzester Zeit in den Dienst." Er dankte den "gut ausgebildeten Schiffsführerinnen und Schiffsführern - den Wasserpolizeikontrollorganen, die ihre Arbeit sehr routiniert machen und auf unseren Gewässern für Sicherheit sorgen." Der Landespolizeidirektor informierte darüber hinaus, dass das neue Polizeiboot eine Investition in die Sicherheit der Bevölkerung und für die Polizistinnen und Polizisten sei.