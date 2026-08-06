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Samsung Galaxy Tab S11: Das perfekte Tablet für Schule und Studium
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Starke Performance für höchste Ansprüche
Das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra überzeugt mit einer leistungsstarken Ausstattung, die selbst anspruchsvolle Aufgaben mühelos bewältigt. Mit 16 GB RAM und einem großzügigen 1 TB internen Speicher bietet das Tablet reichlich Platz für Fotos, Videos, Dokumente und Apps – ideal für alle, die unterwegs oder im Homeoffice produktiv arbeiten möchten.
Dank der modernen Hardware laufen Multitasking, Videobearbeitung oder grafikintensive Anwendungen flüssig und ohne Verzögerungen.
Intelligente KI-Funktionen für den Alltag
Ein Highlight des Galaxy Tab S11 Ultra sind die vielseitigen KI-Tools, die Sie bei zahlreichen Aufgaben unterstützen. Ob beim Organisieren von Notizen, produktiven Arbeiten oder kreativen Projekten – intelligente Funktionen helfen dabei, Arbeitsabläufe effizienter und komfortabler zu gestalten.
Zusätzlich verwandelt Samsung DeX das Tablet auf Wunsch in eine desktopähnliche Arbeitsumgebung und sorgt für noch mehr Produktivität.
Leichtes Design und lange Akkulaufzeit
Trotz seiner leistungsstarken Ausstattung bleibt das Galaxy Tab S11 Ultra angenehm leicht und eignet sich hervorragend für unterwegs. Egal ob auf Reisen, im Café oder im Büro – das Tablet lässt sich bequem transportieren und flexibel einsetzen.
Auch die lange Akkulaufzeit sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag arbeiten, lernen oder Ihre Lieblingsserien genießen können, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen.
Exklusiv auf Amazon erhältlich
Das Modell ist exklusiv auf Amazon erhältlich und wird zusätzlich mit einer dreijährigen Herstellergarantie angeboten. Damit profitieren Sie nicht nur von modernster Technik, sondern auch von einem erweiterten Schutz für Ihr neues Gerät.
Amazon-Deal: Premium-Technik zum reduzierten Preis
Aktuell erhalten Sie das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra für 1.699,16 Euro statt 1.769,74 Euro. Auch wenn der Preisnachlass mit 4 Prozent auf den ersten Blick überschaubar erscheint, sparen Sie beim Kauf eines Premium-Tablets dennoch über 70 Euro.
Mit 4,8 von 5 Sternen, der Auszeichnung "Amazons Tipp" und zahlreichen positiven Kundenbewertungen gehört das Modell bereits zu den beliebtesten Premium-Tablets auf Amazon.
Fazit
Wenn Sie ein Tablet suchen, das Leistung, Produktivität und moderne KI-Funktionen in einem hochwertigen Gerät vereint, ist das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra eine ausgezeichnete Wahl. Die Kombination aus 1 TB Speicher, 16 GB RAM, intelligenten KI-Funktionen, Samsung DeX, langer Akkulaufzeit und hochwertigem Design macht es zu einem leistungsstarken Begleiter für Beruf, Studium und Freizeit.
Der aktuelle Amazon-Deal bietet die Gelegenheit, beim Kauf eines Premium-Tablets über 70 Euro zu sparen. Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, auf ein High-End-Tablet umzusteigen, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.
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