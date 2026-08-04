Befristetes Angebot! Dieser Hybridgrill vereint Gas- und Holzkohlegrill

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Ob spontanes Feierabend-Grillen oder gemütlicher BBQ-Abend mit Familie und Freunden – der Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) bietet das Beste aus zwei Welten. Der innovative Hybridgrill kombiniert die schnelle Einsatzbereitschaft eines Gasgrills mit dem unverwechselbaren Aroma eines Holzkohlegrills. Aktuell ist das beliebte Modell im Rahmen eines befristeten Amazon-Angebots deutlich reduziert erhältlich.

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Gas oder Holzkohle? Sie entscheiden

Das Besondere am Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) ist seine Hybrid-Funktion. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Grill von Gas- auf Holzkohlebetrieb umstellen – ganz ohne zusätzliches Werkzeug. So genießen Sie maximale Flexibilität und können je nach Anlass entscheiden, welche Grillmethode am besten zu Ihrem Menü passt.

Vier leistungsstarke Brenner und praktischer Seitenbrenner

Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) Hybrid Grill © Char-Broil

Ausgestattet mit vier Hauptbrennern sorgt der Grill für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und bietet ausreichend Platz, um mehrere Speisen gleichzeitig zuzubereiten. Ob saftige Steaks, Würstchen, Gemüse oder Fisch – auch größere Grillrunden lassen sich problemlos versorgen.

Ein zusätzlicher Seitenbrenner erweitert die Möglichkeiten und eignet sich hervorragend zum Erwärmen von Saucen, Beilagen oder Pfannengerichten, ohne den Grillrost zu belegen.

Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) Hybrid Grill © Char-Broil

Perfekt für Garten, Terrasse und Balkon

Das moderne Design in Schwarz macht den Grill zu einem echten Blickfang im Außenbereich. Dank der großzügigen Grillfläche und der robusten Verarbeitung eignet sich der Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) sowohl für entspannte Familienessen als auch für größere Grillpartys.

Wer Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und hochwertige Ergebnisse legt, erhält hier einen Grill, der nahezu keine Wünsche offenlässt.

Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) Hybrid Grill © Char-Broil

Amazon-Angebot: Jetzt 30 Prozent sparen

Aktuell erhalten Sie den Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) bei Amazon für 529,36 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 755,29 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent.

Mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen aus mehr als 700 Rezensionen gehört der Hybridgrill zu den besonders gut bewerteten Modellen seiner Klasse und erfreut sich großer Beliebtheit bei Grillfans.

Fazit

Wenn Sie sich nicht zwischen Gas- und Holzkohlegrill entscheiden möchten, ist der Char-Broil Gas2Coal 440 (2.0) eine ausgezeichnete Wahl. Die Kombination aus vier leistungsstarken Brennern, praktischem Seitenbrenner und der flexiblen Hybrid-Technologie macht ihn zum idealen Begleiter für die gesamte Grillsaison.

Das aktuelle Amazon-Angebot macht den Kauf besonders attraktiv. Wer auf der Suche nach einem vielseitigen Premium-Grill mit hochwertiger Ausstattung ist, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.