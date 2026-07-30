Dieses City-E-Bike gibt es jetzt im Amazon-Angebot

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Komfortabel zur Arbeit, entspannt durch die Stadt oder auf Tour – dieses E-Bike überzeugt mit starker Ausstattung! E-Bikes sind längst mehr als nur ein Trend. Ob für den täglichen Weg zur Arbeit, ausgedehnte Radtouren am Wochenende oder entspannte Fahrten durch die Stadt – sie machen viele Strecken angenehmer und sorgen dafür, dass Sie mit weniger Anstrengung ans Ziel kommen. Wer aktuell auf der Suche nach einem preislich attraktiven Modell ist, sollte sich dieses CHEEVALRY E-Bike genauer ansehen.

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Das City-Trekkingrad für Damen und Herren bietet eine umfangreiche Ausstattung und ist derzeit für 795,64 Euro bei Amazon erhältlich. Damit erhalten Sie ein vielseitiges E-Bike, das sich sowohl für Pendler als auch für Freizeitausflüge eignet.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll, Elektrofahrrad City Trekkingrad mit 36V 15Ah Akku bis 100 km © CHEEVALRY

Bis zu 100 Kilometer Reichweite

Herzstück des E-Bikes ist der 36-Volt-15-Ah-Akku, der je nach Fahrweise und Unterstützungsstufe eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern ermöglichen kann. Dadurch müssen Sie sich auch auf längeren Strecken oder Tagesausflügen keine Gedanken über häufiges Nachladen machen.

Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkauf oder auf einer ausgedehnten Wochenendtour – das E-Bike bietet genügend Reserven für unterschiedlichste Einsatzzwecke.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll, Elektrofahrrad City Trekkingrad mit 36V 15Ah Akku bis 100 km © CHEEVALRY

Kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h

Angetrieben wird das Modell von einem 250-Watt-Motor mit 45 Newtonmetern Drehmoment. Die elektrische Unterstützung greift bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und erleichtert das Fahren besonders an Steigungen oder bei Gegenwind.

So kommen Sie entspannter ans Ziel und können auch längere Strecken komfortabel zurücklegen.

Komfort für Alltag und Freizeit

Mit seinen 27,5-Zoll-Rädern eignet sich das E-Bike sowohl für den Stadtverkehr als auch für befestigte Feld- und Waldwege. Die 7-Gang-Schaltung ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Streckenprofile, während Scheibenbremsen für zuverlässige Bremsleistung bei trockenen und nassen Bedingungen sorgen.

Damit ist das Modell sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für längere Freizeittouren bestens ausgestattet.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll, Elektrofahrrad City Trekkingrad mit 36V 15Ah Akku bis 100 km © CHEEVALRY

Ideal für Pendler und Ausflüge

Gerade wer regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, profitiert von der elektrischen Unterstützung. Sie erreichen Ihr Ziel häufig entspannter und können längere Strecken ohne große körperliche Belastung bewältigen. Gleichzeitig bleibt das Radfahren aktiv und macht Spaß.

Auch für gemeinsame Touren mit Familie oder Freunden ist das CHEEVALRY E-Bike eine interessante Wahl, da es Komfort und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll, Elektrofahrrad City Trekkingrad mit 36V 15Ah Akku bis 100 km © CHEEVALRY

Amazon-Angebot: Jetzt zum attraktiven Preis sichern

Das CHEEVALRY E-Bike für Damen und Herren kostet aktuell 795,64 Euro bei Amazon. Für ein City- und Trekking-E-Bike mit 250-Watt-Motor, 15-Ah-Akku, bis zu 100 Kilometern Reichweite, 7-Gang-Schaltung und Scheibenbremsen ist das ein attraktiver Preis.

Wer schon länger über den Umstieg auf ein E-Bike nachgedacht hat oder ein zuverlässiges Modell für den Arbeitsweg und Freizeitfahrten sucht, sollte sich das aktuelle Amazon-Angebot nicht entgehen lassen.

Fazit

Das CHEEVALRY E-Bike kombiniert eine solide Ausstattung mit einer hohen Reichweite und angenehmem Fahrkomfort. Der leistungsstarke Akku, der kräftige Motor, die 7-Gang-Schaltung und die Scheibenbremsen machen das Modell zu einem vielseitigen Begleiter für Stadt, Pendelstrecken und längere Touren.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll, Elektrofahrrad City Trekkingrad mit 36V 15Ah Akku bis 100 km © CHEEVALRY

Dank des aktuellen Amazon-Angebots ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt für den Kauf. Für 795,64 Euro erhalten Sie ein gut ausgestattetes E-Bike, das Alltag und Freizeit gleichermaßen bereichert und Lust auf die nächste Fahrradtour macht.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.