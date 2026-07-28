Samsung Galaxy Z Flip8 exklusiv bei Amazon erhältlich!

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Samsung bringt die nächste Generation seiner beliebten Foldable-Smartphones auf den Markt. Das neue Samsung Galaxy Z Flip8 kann ab sofort exklusiv bei Amazon vorbestellt werden. Wer sich das neue Premium-Smartphone frühzeitig sichern möchte, erhält die Version mit 512 GB Speicher und 12 GB RAM aktuell für 1.511,59 Euro.

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Mit leistungsstarker Galaxy AI, einer hochwertigen Kamera, dem kompakten Klappdesign und zahlreichen neuen Funktionen richtet sich das Galaxy Z Flip8 an alle, die moderne Technik und ein außergewöhnliches Smartphone-Design schätzen.

Samsung Galaxy Z Flip8 AI Smartphone © Samsung

Kompaktes Design trifft moderne Galaxy AI

Das Galaxy Z Flip8 setzt erneut auf das charakteristische Klappdesign, das sich besonders platzsparend in der Hosentasche oder Handtasche verstauen lässt. Zusammengeklappt ist das Smartphone besonders kompakt, aufgeklappt bietet es den Komfort eines vollwertigen Premium-Smartphones.

Dank der integrierten Galaxy AI profitieren Sie von intelligenten Funktionen, die den Alltag erleichtern. Dazu gehört unter anderem Now Brief, das wichtige Informationen wie Termine, Erinnerungen oder Wetterübersichten übersichtlich bereitstellt.

Samsung Galaxy Z Flip8 AI Smartphone © Samsung

512 GB Speicher für Fotos, Videos und Apps

Mit 512 GB internem Speicher steht ausreichend Platz für Fotos, Videos, Apps und Dokumente zur Verfügung. Zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher sorgt das Smartphone für eine schnelle Performance – egal ob beim Multitasking, Streaming oder mobilen Gaming.

Damit eignet sich das Galaxy Z Flip8 sowohl für den beruflichen Alltag als auch für anspruchsvolle Freizeitnutzer.

Samsung Galaxy Z Flip8 AI Smartphone © Samsung

50-Megapixel-Kamera und Freihand-Selfies

Samsung stattet das neue Modell mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera aus, die detailreiche Fotos und hochwertige Videos ermöglicht. Besonders praktisch bleibt das flexible Klappdesign: Das Smartphone kann in verschiedenen Winkeln aufgestellt werden, sodass Freihand-Selfies oder Gruppenfotos ganz ohne Stativ gelingen.

Auch Videoanrufe oder Content für Social Media lassen sich dadurch komfortabel aufnehmen.

Ausdauernder Akku für den ganzen Tag

Für die nötige Energie sorgt ein 4.300-mAh-Akku, der ausreichend Reserven für den Alltag bietet. Ob Surfen, Fotografieren, Streaming oder Messaging – das Galaxy Z Flip8 begleitet Sie zuverlässig durch den Tag.

Samsung Galaxy Z Flip8 AI Smartphone © Samsung

Exklusiv bei Amazon vorbestellen

Das Samsung Galaxy Z Flip8 ist derzeit exklusiv bei Amazon erhältlich und kann bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart vorbestellt werden. So sichern Sie sich das neue Foldable frühzeitig und gehören zu den ersten Nutzern des neuesten Samsung-Smartphones.

Zusätzlich profitieren Käufer von einer dreijährigen Herstellergarantie, die Samsung für dieses exklusive Amazon-Modell bietet.

Jetzt das neue Galaxy Z Flip8 sichern

Wer ein modernes Premium-Smartphone mit innovativem Klappdesign, leistungsstarker Galaxy AI, großzügigen 512 GB Speicher, einer 50-MP-Kamera und aktueller High-End-Hardware sucht, sollte sich das neue Samsung Galaxy Z Flip8 genauer ansehen.

Das Smartphone ist aktuell für 1.511,59 Euro exklusiv bei Amazon vorbestellbar. Da neue Samsung-Modelle zum Verkaufsstart erfahrungsgemäß besonders gefragt sind, lohnt es sich, das Gerät frühzeitig zu reservieren und sich die exklusive Amazon-Version mit 512 GB Speicher, 12 GB RAM und der eleganten Farbvariante Pink zu sichern.

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