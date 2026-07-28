Minus 16%
Großes SUP-Board für die ganze Familie im Amazon-Deal
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Extra großes SUP für gemeinsame Abenteuer
Im Gegensatz zu vielen klassischen Stand-up-Paddle-Boards bietet dieses Modell besonders viel Platz. Es wurde für bis zu zwei Erwachsene und ein Kind konzipiert und eignet sich daher hervorragend für Familienausflüge oder entspannte Touren zu zweit.
Ob auf dem Badesee, einem ruhigen Fluss oder im Urlaub am Meer – das großzügige Board bietet ausreichend Stabilität und Komfort, um gemeinsam das Wasser zu genießen.
Ideal für Einsteiger
Wer bisher noch keine Erfahrung mit Stand-up-Paddling gesammelt hat, muss sich keine Sorgen machen. Das Niphean SUP verfügt über spezielle Balancierflügel, die für zusätzliche Stabilität sorgen und insbesondere Anfängern den Einstieg erleichtern.
Dadurch fällt das Gleichgewicht leichter und auch längere Touren werden deutlich entspannter. Gerade Familien mit Kindern profitieren von der ruhigen Wasserlage des Boards.
Umfangreiche Ausstattung bereits inklusive
Zum Lieferumfang gehört nicht nur das große SUP-Board selbst. Ebenfalls enthalten ist eine wasserdichte Handyhülle, damit Smartphone oder Wertsachen auch auf dem Wasser bestens geschützt bleiben.
So können Sie Ihre Ausflüge festhalten oder Ihr Smartphone sicher mitnehmen, ohne sich Gedanken über Spritzwasser machen zu müssen.
Perfekt für den Sommerurlaub
Stand-up-Paddling verbindet Bewegung, Natur und Entspannung miteinander. Egal ob Sie gemütlich über einen See gleiten, kleine Buchten erkunden oder einfach die Sonne auf dem Wasser genießen möchten – ein eigenes SUP sorgt für maximale Flexibilität.
Da das Board aufblasbar ist, lässt es sich nach dem Entlüften platzsparend transportieren und verstauen. Damit eignet es sich ideal für den Kofferraum, den Campingurlaub oder den nächsten Wochenendausflug.
Amazon-Kunden sind überzeugt
Auch bei den Käufern kommt das große Stand-up-Paddle-Board gut an. Das Modell erhält 4,3 von 5 Sternen aus 1.867 Bewertungen und trägt das Siegel "Amazon's Tipp". Allein im vergangenen Monat wurde das Board über 300 Mal gekauft, was seine Beliebtheit insbesondere in der Sommersaison unterstreicht.
Jetzt den Sommer-Deal sichern
Wenn Sie den Sommer aktiv auf dem Wasser verbringen möchten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf. Das Niphean Stand-Up-Paddle-Board für bis zu zwei Erwachsene und ein Kind erhalten Sie aktuell bei Amazon für nur 272,24 Euro statt 322,68 Euro UVP. Dank der 16 Prozent Ersparnis, der anfängerfreundlichen Bauweise und der umfangreichen Ausstattung eignet sich dieses Angebot sowohl für Einsteiger als auch für Familien und Freizeitpaddler.
Da es sich um ein befristetes Amazon-Angebot handelt und Stand-up-Paddle-Boards in den Sommermonaten besonders gefragt sind, lohnt sich ein Blick auf den Deal, solange der reduzierte Preis noch verfügbar ist.
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