Kärcher Akku-Fenstersauger jetzt im Amazon-Deal!

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Saubere Fenster ohne Streifen und lästiges Nachwischen? Genau das verspricht der Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition. Aktuell ist das beliebte Reinigungsgerät bei Amazon deutlich reduziert erhältlich. Statt der UVP von 80,66 Euro zahlen Sie im Rahmen eines befristeten Angebots nur 46,38 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 42 Prozent.

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Streifenfreie Fenster in wenigen Minuten

Fenster putzen gehört für viele zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt. Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger wird die Reinigung jedoch deutlich einfacher. Das Gerät saugt Schmutzwasser direkt von der Scheibe ab und sorgt so für streifenfreie Ergebnisse – ganz ohne Tropfen auf Fensterbank oder Boden.

Neben klassischen Fenstern eignet sich der Fenstersauger auch für Spiegel, Duschkabinen, Fliesen oder andere glatte Oberflächen.

Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition © Kärcher

Alles dabei für den sofortigen Einsatz

Im Lieferumfang befindet sich nicht nur der Fenstersauger selbst, sondern auch eine Sprühflasche mit Mikrofaserbezug, ein 20-ml-Fensterreiniger-Konzentrat sowie zwei wechselbare Absaugdüsen. Die breite Düse eignet sich ideal für große Fensterflächen, während die schmale Variante auch kleinere Fenster oder Sprossenfenster bequem erreicht.

So können Sie direkt nach dem Auspacken mit der Reinigung beginnen.

Bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten lassen sich zahlreiche Fenster in einem Durchgang reinigen. Das kompakte und leichte Gerät liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ein komfortables Arbeiten – auch bei größeren Glasflächen.

Gerade in Haushalten mit vielen Fenstern oder großen Terrassentüren spart der Fenstersauger spürbar Zeit und Aufwand.

Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition © Kärcher

Beliebter Haushaltshelfer mit tausenden positiven Bewertungen

Der Kärcher Akku Fenstersauger gehört seit Jahren zu den beliebtesten Reinigungsgeräten auf Amazon. Mit 4,5 von 5 Sternen aus mehr als 36.000 Bewertungen und über 5.000 Käufen im letzten Monat zählt das Modell zu den Bestsellern seiner Kategorie.

Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition © Kärcher

Viele Käufer loben insbesondere die einfache Bedienung, die gründliche Reinigungsleistung und die deutliche Zeitersparnis gegenüber dem klassischen Fensterputzen.

Jetzt den Amazon-Deal nutzen

Wer seine Fenster künftig schneller und streifenfrei reinigen möchte, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Den Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition gibt es bei Amazon aktuell für nur 46,38 Euro statt 80,66 Euro UVP. Mit 42 Prozent Rabatt ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, sich den beliebten Haushaltshelfer zum Sparpreis zu sichern.

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