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Kärcher Akku-Fenstersauger jetzt im Amazon-Deal!
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Streifenfreie Fenster in wenigen Minuten
Fenster putzen gehört für viele zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt. Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger wird die Reinigung jedoch deutlich einfacher. Das Gerät saugt Schmutzwasser direkt von der Scheibe ab und sorgt so für streifenfreie Ergebnisse – ganz ohne Tropfen auf Fensterbank oder Boden.
Neben klassischen Fenstern eignet sich der Fenstersauger auch für Spiegel, Duschkabinen, Fliesen oder andere glatte Oberflächen.
Alles dabei für den sofortigen Einsatz
Im Lieferumfang befindet sich nicht nur der Fenstersauger selbst, sondern auch eine Sprühflasche mit Mikrofaserbezug, ein 20-ml-Fensterreiniger-Konzentrat sowie zwei wechselbare Absaugdüsen. Die breite Düse eignet sich ideal für große Fensterflächen, während die schmale Variante auch kleinere Fenster oder Sprossenfenster bequem erreicht.
So können Sie direkt nach dem Auspacken mit der Reinigung beginnen.
Bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten lassen sich zahlreiche Fenster in einem Durchgang reinigen. Das kompakte und leichte Gerät liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ein komfortables Arbeiten – auch bei größeren Glasflächen.
Gerade in Haushalten mit vielen Fenstern oder großen Terrassentüren spart der Fenstersauger spürbar Zeit und Aufwand.
Beliebter Haushaltshelfer mit tausenden positiven Bewertungen
Der Kärcher Akku Fenstersauger gehört seit Jahren zu den beliebtesten Reinigungsgeräten auf Amazon. Mit 4,5 von 5 Sternen aus mehr als 36.000 Bewertungen und über 5.000 Käufen im letzten Monat zählt das Modell zu den Bestsellern seiner Kategorie.
Viele Käufer loben insbesondere die einfache Bedienung, die gründliche Reinigungsleistung und die deutliche Zeitersparnis gegenüber dem klassischen Fensterputzen.
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Wer seine Fenster künftig schneller und streifenfrei reinigen möchte, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Den Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition gibt es bei Amazon aktuell für nur 46,38 Euro statt 80,66 Euro UVP. Mit 42 Prozent Rabatt ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, sich den beliebten Haushaltshelfer zum Sparpreis zu sichern.
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