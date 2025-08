Salzburg plant das Brügge-Beben

Die Tür zur Champions League steht einen Spalt weit offen – jetzt muss RB Salzburg sie nur mehr aufstoßen. Am Mittwoch (19 Uhr, live auf ServusTV) empfängt der Vizemeister den belgischen Topklub Club Brügge zum Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde in der Red Bull Arena.

Die Ausgangslage für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am Mittwoch (ab 19 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) ist klar: Wer weiterkommt, zieht ins Play-off ein – und steht kurz vor der lukrativen Gruppenphase. Bei einem Scheitern wäre immerhin die Europa-League-Teilnahme bereits fix.

Salzburg mit Tempo, Brügge mit Unruhe

Beide Teams gehen mit Dellen ins Spiel. Salzburg kam zum Bundesliga-Start gegen Aufsteiger Ried nur zu einem enttäuschenden Remis. Brügge verlor in der belgischen Liga 1:2 gegen Mechelen – und reist mit Personalsorgen an. Salzburg-Trainer Thomas Letsch setzt auf Tempo und Pressing im bewährten 4–3–3, will „von der ersten Minute an Kontrolle und Mut sehen“. Offensiv sollen Nene Dorgeles und Maurits Kjærgaard für Wirbel sorgen, Mads Bidstrup zieht im Mittelfeld die Fäden.

Nicht einsatzbereit sind Karim Konaté, Takumu Kawamura, John Mellberg, Valentin Sulzbacher, Moussa Yeo und Christian Zawieschitzky. Dennoch sagt Letsch: „Wir wissen, was wir können – mit einer Top-Leistung wollen wir das Spiel daheim zu unseren Gunsten drehen.“ Und zur Favoritenrolle meint er trocken: „Ich habe gelesen, Brügge sei Favorit. Lassen wir das so stehen.“

Personalsorgen & Fragezeichen bei Brügge

Die Belgier reisen mit 23 Mann an – doch Ardon Jashari (Milan) und Joel Ordoñez (Marseille) blieben in Brügge. Beide trainierten zwar noch mit, wurden aber aus Transfergründen geschont. Michał Skóraś fällt verletzt aus, Carlos Forbs könnte nach überstandener Krankheit zum X-Faktor werden. Brügge bringt Routine, aber auch Unruhe mit.

Taktisch trifft Salzburgs Pressing auf Brügges Konterspiel. „Wir müssen in beiden Spielen unsere Top-Leistung bringen“, warnt Bidstrup. Immerhin: Salzburg ist in sechs der letzten sieben Pflichtspiele ungeschlagen – die einzige Niederlage gab’s gegen Real Madrid bei der Klub-WM. Und 2019 warf man Brügge schon einmal aus dem Europacup – damals nach einem 1:2 auswärts mit einem 4:0-Heimsieg. Rechts hinten spielte damals wie heute: Stefan Lainer.

Mögliche Aufstellung:

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Bidstrup - Nene, Kitano, Kjaergaard - Onisiwo, VertessenBrügge: Mignolet - Spileers, Mechele, Romeo, Seys - Reis, Onyedika - Vetlesen, Vanaken, Tzolis - Vermant