Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Arsenal weiter makellos - BVB blamiert sich zuhause
© getty

Champions League

Arsenal weiter makellos - BVB blamiert sich zuhause

10.12.25, 23:16
Teilen

Arsenal ist nach einem souveränen 3:0 (1:0) in Brügge nach der sechsten von acht Runden in der Champions-League-Ligaphase weiter als einziges Team makellos. Borussia Dortmund kam ohne den angeschlagenen ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer nicht über ein 2:2 (1:1) gegen Bodö/Glimt hinaus.

Auch Titelverteidiger Paris Saint-Germain ließ bei Athletic Bilbao mit einer Nullnummer Punkte liegen. Für Real Madrid war es nach einem Duell auf Augenhöhe gegen den englischen Spitzenclub und der 0:2-Heimniederlage in der Liga gegen Celta Vigo die nächste Enttäuschung innerhalb kurzer Zeit. In der Ligaphasen-Tabelle zog ManCity (13 Punkte) als Vierter an Real (12) auf Platz sieben vorbei.

Mbappe fehlte verletzt

Im Bernabeu-Stadion in der spanischen Hauptstadt saß Alaba auf der Tribüne, Torjäger Kylian Mbappe wegen einer Muskel- sowie Fingerverletzung auf der Bank. Die Madrilenen kamen deutlich besser ins Spiel und waren die gefährlichere Mannschaft. Ein Elfmeterpfiff nach 105 Sekunden nach einem Foul an Vinicius Jr. wurde nach VAR-Intervention in einen Freistoß umgewandelt. Die Führung gelang Rodrygo mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (28.).

Doch die Guardiola-Truppe drehte die Partie noch vor der Pause: Erst wehrte Real-Tormann Thibaut Courtois einen Gvardiol-Kopfball nach einem Eckball etwas tollpatschig nach vorne ab, der 20-jährige Nico O'Reilly bedankte sich mit seinem ersten Champions-League-Tor (35.). Dann wurde Erling Haaland von Antonio Rüdiger im Strafraum zu Boden gerissen. Der VAR meldete sich, Schiedsrichter Clement Turpin zeigte auf den Punkt und der Gefoulte verwandelte eiskalt (43.).

Muskelverhärtung bei Sabitzer

Beim BVB fiel Sabitzer wegen einer Muskelverhärtung kurzfristig aus. Das gaben die Dortmunder kurz vor Anpfiff auf X bekannt, über die Ausfalldauer des 31-jährigen ÖFB-Teamspielers wurden allerdings keine Angaben gemacht. Ohne Sabitzer verpassten die überlegenen Deutschen trotz eines Doppelpacks von Julian Brandt (18., 51.) den Sieg. Der Sturm-Bezwinger aus Norwegen glich durch Haitam Alleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) jeweils aus.

Premier-League-Spitzenreiter Arsenal ist auch in der "Königsklasse" nicht zu stoppen. Noni Madueke brachte die "Gunners" mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck auf die Siegerstraße (25.) und erhöhte per Kopf (47.). Gabriel Martinelli traf mit einem perfekten Schlenzer ins lange Eck zur Entscheidung (56.). Für Brügge, das am Montag Cheftrainer Nicky Hayen entlassen hatte und durch Ivan Leko ersetzte, war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden