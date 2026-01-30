Champions League: Diese Play-off-Krimis kann die Auslosung bringen

Die Schlachten der Ligaphase sind geschlagen, die Spreu hat sich vom Weizen getrennt. Jetzt geht die Champions League in die heiße K.-o.-Phase: Heute ab 12 Uhr (live Sky) werden die brisanten Playoff-Duelle ausgelost – und damit die nächsten Königsklassen-Krimis auf den Weg gebracht.

Die Ligaphase verabschiedete sich mit einem echten Paukenschlag. 61 Tore, Treffer in letzter Minute, ein Torwart als Torschütze – und eine Tabelle, die im Minutentakt Kopf stand. Mannschaften waren schon so gut wie durch, nur um Sekunden später wieder zu zittern. Mehr Drama geht kaum. Mit dem Schlusspfiff kehrt nun aber Ordnung ins Chaos zurück. Die Fronten sind geklärt – und die Rollen verteilt.

Real Madrid hofft auf umgehende Revanche

Ganz vorne dürfen sich Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City entspannt zurücklehnen. Die Top 8 stehen fix im Achtelfinale und sparen sich den nervenaufreibenden Umweg über die Playoffs. Für sie heißt es: regenerieren, beobachten, vorbereiten. Für alle Teams zwischen Rang 9 und 24 beginnt hingegen die heiße Phase. In den Playoffs geht es ums nackte Weiterkommen – zwei Spiele, 180 Minuten, kein Netz und kein doppelter Boden.

Die Auslosung am Freitag ab 12 Uhr in Nyon sorgt für die nächsten Herzschläge. Das Prinzip ist klar: Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 16 sind gesetzt und genießen Heimrecht im Rückspiel, die Teams auf 17 bis 24 sind ungesetzt. Real Madrid und Inter Mailand bekommen die vermeintlich leichtesten Gegner mit Überraschungsteam Bodö/Glimt und Benfica. Dass hier aber nicht von einer gemähten Wiese die Rede sein kann, zeigte bereits der 4:2-Erfolg - inklusive Tormann-Tor für die Ewigkeit - von Benfica am finalen Spieltag gegen die Königlichen. Immerhin könnte eine sofortige Revanche ins Haus stehen.

Es droht Leverkusen gegen Dortmund

Besonders bitter könnte es Deutschland und Frankreich treffen. Mit Leverkusen gegen Dortmund und PSG gegen Monaco sind zwei Nationenduelle möglich, die Franzosen würden ihre Teilnehmerzahl damit gar halbieren. Gespielt werden die Playoffs der KO-Phase am 17./18. sowie am 24./25. Februar. Die Sieger aus diesen Partien ziehen dann ins Achtelfinale ein, wo die Liga-Top-8 bereits warten. Und spätestens dann scheppert es wohl gewaltig. Real Madrid gegen Man City, PSG gegen Barça, Juventus gegen Liverpool oder auch der Klassiker Dortmund gegen FC Bayern sind möglich. Hier könnte eine Vielzahl an ehemaligen Königsklassen-Siegern früh das Zeitliche segnen.

K.o.-Phase verspricht Spannung pur

Gespielt wird bereits am 17./18. Februar sowie am 24./25. Februar. Kaum stehen die Sieger fest, folgt am 27. Februar schon die Achtelfinal-Auslosung – und dort lauern die ganz großen Namen. Denn während die Playoff-Sieger noch zittern, warten im Hintergrund Schwergewichte wie Bayern, City oder Barça. Im Achtelfinale könnten echte Kracher steigen: Real gegen City, PSG gegen Barcelona, Juventus gegen Liverpool oder ein deutsches Duell zwischen Dortmund und Bayern. Spätestens dann scheppert es gewaltig.

Doch bevor die ganz großen Schlagzeilen geschrieben werden, müssen erst einmal zwei intensive Abende überstanden werden. Und wer meint, Außenseiter wie Bodö/Glimt, Qarabag oder Brügge seien nur Statisten, hat diese Ligaphase nicht richtig verfolgt.