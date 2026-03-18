Tottenham siegt 3:2, aber Atletico im Viertelfinale

Tottenham Hotspur verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus der Champions League. Trotz eines leidenschaftlichen 3:2-Heimsiegs gegen Atletico Madrid reicht es für die Spurs am Mittwochabend nicht, um das 2:5-Debakel aus dem Hinspiel noch zu drehen.

Die Spurs legten in London los wie die Feuerwehr und dominierten die Anfangsphase mit 60 % Ballbesitz. Randal Kolo Muani (30.) ließ die Fans erstmals träumen, als er eine Flanke von Tel völlig blank zum 1:0 einköpfte. Atletico-Keeper Musso verhinderte mit mehreren Glanzparaden gegen den auffälligen Tel (35., 42.) einen höheren Rückstand der Spanier vor der Pause.

Kalte Dusche nach dem Seitenwechsel

Unmittelbar nach Wiederanpfiff folgte der Schock für die Hausherren: Nach einem Ballverlust von Xavi schaltete Madrid blitzschnell um. Über Griezmann und Lookman landete der Ball bei Julian Alvarez (47.), der das Leder zum 1:1 in den Winkel schweißte. Tottenham-Coach Igor Tudor sah für seine lautstarken Proteste wegen eines vermeintlichen Fouls die Gelbe Karte.

Xavi-Antwort und die Entscheidung

Die Londoner zeigten Moral. Nur fünf Minuten später besorgte Xavi (52.) mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern die erneute Führung zum 2:1. Doch mitten in die Spurs-Drangphase, in der Musso erneut überragend gegen Pedro Porro (60.) rettete, schlug Atletico eiskalt zu. David Hancko (75.) drückte eine Alvarez-Ecke per Kopf zum 2:2 über die Linie und sorgte damit für die endgültige Entscheidung im Gesamtweltcup.

Turbulente Schlussphase an der Lane

In der Nachspielzeit holte Xavi noch einen Foulelfmeter gegen Gimenez heraus und verwandelte diesen selbst zum 3:2-Endstand (90.+1). Ein weiterer Elfmeter-Pfiff blieb den Spurs in der 94. Minute verwehrt, als Gallagher im Strafraum zu Boden ging.

Atletico Madrid rettet den Vorsprung über die Zeit und trifft nun im Viertelfinale auf den Ligakonkurrenten FC Barcelona.