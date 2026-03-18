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Gala im Camp Nou

7:2 – Barcelona stürmt mit Tor-Show ins Viertelfinale

18.03.26, 20:46
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Was für eine Machtdemonstration im Camp Nou! Der FC Barcelona zerlegt Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 7:2. Nach einem wilden 2:2 zur Pause drehten die Katalanen im zweiten Durchgang völlig auf und ließen den Engländern nicht den Hauch einer Chance.

Nach dem 1:1 im Hinspiel war die Spannung groß, doch Barcelona übernahm sofort das Kommando. Raphinha (6.) besorgte nach einem traumhaften Steckpass von Lamine Yamal und Doppelpass mit Fermin die frühe Führung. Newcastle schlug jedoch eiskalt zurück: Elanga (15.) glich nach Vorarbeit von Hall aus. Das Spiel blieb völlig verrückt: Erst traf Bernal (18.) zur erneuten Barca-Führung, ehe Elanga (28.) nach einem Fehler von Yamal seinen Doppelpack schnürte.

Drama kurz vor der Pause

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse. Nach einer VAR-Prüfung gab Schiedsrichter Letexier Elfmeter für Barca, da Trippier (45.+6) zu ungestüm zu Werke ging. Lamine Yamal behielt die Nerven und traf zum 3:2-Halbzeitstand. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass Newcastle nach dem Seitenwechsel komplett auseinanderbrechen würde.

Barca-Express überrollt die Magpies

Der zweite Durchgang wurde zur reinen Machtdemonstration der Flick-Elf. Fermin (51.) erhöhte nach feiner Kombination schnell auf 4:2, ehe Robert Lewandowski seinen großen Auftritt hatte. Der Torjäger traf erst per Kopf nach einer Raphinha-Ecke (56.) und legte nur fünf Minuten später nach einem Steckpass von Yamal das 6:2 nach (61.). Newcastle wirkte stehend k.o. und fand defensiv überhaupt keinen Zugriff mehr.

Raphinha krönt seine Weltklasse-Leistung

Den Schlusspunkt setzte der Mann des Spiels: Raphinha (72.) nutzte einen Katastrophenpass von Willock und schob zum 7:2-Endstand ein. Der Brasilianer war damit an insgesamt fünf Treffern direkt beteiligt. In der Schlussphase feierte Szczesny noch sein Debüt, nachdem sich Keeper Garcia (81.) am Knie verletzt hatte. Barca zieht souverän ins Viertelfinale ein und trifft dort im April auf den Sieger der Partie Atletico Madrid gegen Tottenham.

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