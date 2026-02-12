Paukenschlag: Hamilton reagiert auf Kim-Kardashian-Gerücht

Lewis Hamilton hat am Rande des ersten Testtags in Bahrain sich zu den Dating-Gerüchten mit Kim Kardashian geäußert.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (41) soll laut Medienberichten Kim Kardashian (45) daten. Beide wurden zum Februarbeginn gemeinsam in Oxfordshire gesichtet, so "The Sun". Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten die beiden beim Super Bowl in San Francisco.

Gegenüber der "Daily Mail" hat die Lippenleserin Nicola Hickling ein virales Video in den sozialen Medien entziffert. Darin sagte Hamilton zu Kardashian: "Nein, ich stelle meiner Mutter nicht einfach irgendein Mädchen vor. Ihr werdet euch ja irgendwann kennenlernen, und sie freut sich schon sehr darauf, dich zu sehen."

"Das ist mein Privatleben"

Nun kehrt der Ferrari-Pilot wieder an die Rennstrecke zurück. Derzeit laufen die ersten offiziellen Tests der Formel 1 in Bahrain. Laut dem "Sky Sports F1"-Moderator Ted Kravitz hat der siebenfache Weltmeister sich zu den Liebesgerüchten geäußert.

Kravitz sagte: "Ich weiß, was ihr denkt. Kravitz, du hast dich davor gedrückt, ihn nach seiner neuen Beziehung mit Kim Kardashian zu fragen." Dann packte er aus: "Nun, ich kann Ihnen sagen, dass ihm diese Frage in der Presse gestellt wurde. Man fragte ihn: ‚Hat Ihnen Ihre Gesellschaft mehr Spaß gemacht als das Spiel beim Super Bowl?‘ Und er sagte: ‚Das ist mein Privatleben, darüber spreche ich nicht.‘ Damit ist meine Aussage geklärt."

"Momentan langsamer als in der GP2"

Kravitz fügte hinzu: "Ich wollte Kim eigentlich nur fragen, ob er auch ein Tifosi werden würde, wie alle Ferrari-Fans, aber ich habe mich nicht getraut. Verständlich. Er hätte mir aber sowieso keine Antwort gegeben, oder?"

© Getty Images

Der erste Testtag in Bahrain verlief für Hamilton solide. Der Brite fuhr die siebtschnellste Zeit ein. Er konnte 52 Runden fahren. Sein Teamkollege Charles Leclerc war Viertschnellster und brachte am Nachmittag 79 zusammen. Der schnellste Fahrer war der amtierende Weltmeister Lando Norris.

© Getty Images

Über die neuen Autos sagte Hamilton: "Das Auto ist kürzer, leichter und lässt sich tatsächlich leichter einfangen." Weiter meinte der Brite: "Es macht richtig Spaß, es ist wie Rallyefahren. Ja, ich glaube, wir sind momentan langsamer als in der GP2 [F2], oder? Es fühlt sich jedenfalls so an."