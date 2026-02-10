Formel-1-Schock: Mercedes-Star Antonelli in schweren Unfall verwickelt

Schock um Mercedes-Star Kimi Antonelli. Der Italiener war in seiner Heimat in einen schweren Unfall verwickelt.

In der Gemeinde Seravalle kam es am Samstag zu einem Horror-Crash mit einem teuren Mercedes. Der Fahrer des Luxuswagens war niemand Geringerer als Formel-1-Shooting-Star Kimi Antonelli.

Der 19-Jährige kam mit dem Sportwagen von der Straße ab und krachte in die Leitplanken. Es war kein weiteres Fahrzeug in den Crash verwickelt, Antonelli konnte selbst die Polizei anrufen.

Diese Woche geht es für den Italiener weiter nach Bahrain, wo die zweiten Testfahrten der Saison anstehen. Wie durch ein Wunder ist er bei dem Crash unverletzt geblieben und kann die Reise in die Wüste wie geplant antreten.

Rätselraten vor Testfahrten

In Bahrain werden die Rundenzeiten erstmals öffentlich vermeldet, womit nun ein erster Kräftevergleich nach der großen Reglementänderung abzusehen sein wird.

Mercedes soll laut Insider-Berichten bislang das beste Auto haben, allerdings gibt es im Hintergrund noch einen Streit mit der FIA, weil die Entwickler ein Schlupfloch bei den Motoren-Vorgaben gefunden haben, das noch vor dem GP von Australien am 8. März geschlossen werden soll.