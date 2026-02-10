Alles zu oe24VIP
Winterspiele
© GEPA

Aufbauende Worte

Schwarzenegger: Vonn hat das "Herz eines Champions"

10.02.26, 10:14
41-Jährige hat "uns allen einen großen Dienst erwiesen"

Terminator an Speed-Queen: Nach dem schweren Abfahrtssturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina hat Lindsey Vonn aufbauende Worte von Arnold Schwarzenegger bekommen. "Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren", schrieb der 78-jährige Steirer in den sozialen Medien. "Danke Arnie", antwortete die 41-jährige Skirennfahrerin, die einen komplizierten Schienbeinbruch erlitten hat, auf der Plattform X.

Schwarzenegger zeigte großen Respekt für Vonn. "Ich hoffe, sie weiß, dass sie uns allen einen großen Dienst erwiesen hat", schrieb der Schauspieler. "Sie hat gezeigt, dass Erfolgreichsein bedeutet, sich auf dem schmalen Grat zwischen Sieg und Niederlage wohlzufühlen. Sie hat uns daran erinnert, dass Scheitern in einer wichtigen Sache besser ist, als zu einer dieser kalten und ängstlichen Seelen zu werden. Sie hat uns gezeigt, wie man lebt, nicht nur existiert. Dafür gibt es keine Medaille. Die größten Siege des Lebens feierst du in dir selbst."

Als die US-Skirennfahrerin stürzte und mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen wurde, habe Schwarzenegger sofort die Kritiker vernommen. "Die Hater waren in voller Stärke da draußen", schrieb er. Diese aber hätten nie etwas Großes versucht, sondern lebten in Mittelmäßigkeit. "Natürlich bricht einem dann seltener das Herz, aber da ist doch auch keine Freude im Leben."

