Nach Horror-Sturz: Jetzt spricht Lindsey Vonn

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine Quelle beruft, ist Lindsey Vonn ein zweites Mal am linken Bein operiert worden.

Die Eingriffe sollen ihren Zustand stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen. Die 41-Jährige liegt im Krankenhaus von Treviso. Die US-Amerikanerin war Sonntag in der Olympiaabfahrt von Cortina schwer zu Sturz gekommen. Sie sei "wirklich sehr, sehr stark", sagte Vater Alan Kildow.

Vom Olympischen Komitee der USA oder dem US-Skiteam gibt es noch keine offiziellen Informationen. "Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren", hatte das Krankenhaus am Sonntagabend in einer Erklärung mitgeteilt. Eine Quelle sagte Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

Lindsey Vonn: "Ich bereue nichts"

Am späten Montagabend gab es dann das erste Statement der verletzten Lindsey Vonn. Sie schrieb in ihrem Instagram-Post an ihre Fans, dass gestern ihr olympischer Traum nicht so geendet habe, wie sie es sich erträumt hatte. "Es war kein märchenhafter Abschluss und keine Bilderbuchgeschichte – es war einfach das Leben", schreibt die 41-Jährige. Sie sprach von einer "komplexen Schienbeinfraktur", die sie beim Sturz erlitten habe. Der Bruch erfordere mehrere Operationen, "um richtig zu heilen", so Vonn.

So erklärt der Ski-Superstar, wie es zum Sturz kam: "Ich war schlichtweg 5 inches (Anm.: umgerechnet etwa 12 Zentimeter) zu eng an meiner Linie, als mein rechter Arm an der Torstange einfädelte, mich herumwirbelte und zu meinem Sturz führte." Vonn stellt klar: "Mein Kreuzband und frühere Verletzungen hatten absolut nichts mit diesem Sturz zu tun."

Vonn weiter: "Auch wenn der gestrige Tag nicht so endete, wie ich es gehofft hatte, und trotz der intensiven körperlichen Schmerzen, die er verursachte, bereue ich nichts."

Sie fügt hinzu: "Und ähnlich wie beim Skifahren gehen wir auch im Leben Risiken ein. Wir träumen. Wir lieben. Wir springen. Und manchmal stürzen wir. Manchmal wird uns das Herz gebrochen. Manchmal erreichen wir die Träume nicht, von denen wir wissen, dass wir sie hätten verwirklichen können. Aber genau das ist auch das Schöne am Leben: Wir können es versuchen."