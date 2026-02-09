Lisa Schulte jagt das Rodel-Podest in Cortina

In Cortina d'Ampezzo kämpfen Österreichs Rodlerinnen um olympisches Edelmetall. Während Lisa Schulte als Siebente noch Medaillenchancen hat, erlebte Hannah Prock einen herben Rückschlag im Eiskanal.

Die Tirolerin Lisa Schulte liegt nach zwei von vier Läufen am Montag auf dem siebenten Rang und hält die rot-weiß-roten Hoffnungen für Dienstag am Leben (17:00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Die im Gesamtweltcup führende Weltmeisterin von 2024 steigerte sich im zweiten Durchgang leicht, weist aber 0,678 Sekunden Rückstand auf die führende Deutsche Julia Taubitz auf. Zum begehrten Podestplatz fehlen der 25-Jährigen aktuell 0,183 Sekunden.

Bitterer Tag für Hannah Prock

Weniger gut lief es für Hannah Prock, die nach zwei verpatzten Läufen auf dem elften Rang landete. Die zweifache Saisonsiegerin kam mit der neuen Olympia-Bahn Eugenio Monti nicht zurecht und verlor bereits 1,173 Sekunden auf die Spitze. Laut Prock war das Setup im ersten Lauf zu riskant, im zweiten unterliefen ihr Fahrfehler. Das Medaillenrennen sei für die 26-Jährige damit ziemlich sicher schon gelaufen.

Aufholjagd von Dorothea Schwarz

Österreichs dritte Starterin Dorothea Schwarz zeigte nach einem schwierigen Start Moral. Nach dem ersten Durchgang lag sie noch über eine Sekunde zurück auf Zwischenrang 16. Im zweiten Lauf verbesserte sich Schwarz auf den 13. Platz, ihr Rückstand beträgt zur Halbzeit 1,459 Sekunden.

Deutsches Duell an der Spitze

Um den Olympiasieg bahnt sich ein Zweikampf zwischen den deutschen Rodlerinnen Julia Taubitz und Merle Fräbel an. Taubitz sicherte sich mit einem neuen Bahnrekord die knappe Führung vor ihrer 22-jährigen Landsfrau. Lediglich 61 Tausendstelsekunden trennen die beiden Gold-Favoritinnen, während die drittplatzierte Lettin Elina Bota bereits einen deutlichen Respektabstand von fast einer halben Sekunde aufweist.