Vonn-Vater: "Das ist das Ende ihrer Karriere"

Lindsey Vonn (41) liegt nach ihrem fürchterlichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt am Sonntag im Ca'-Foncello-Krankenhaus in Treviso. Sie wurde zwei Mal operiert. Laut Krankenhausangaben handele es sich um einen Oberschenkelbruch.

Italien. Nach dem schweren Sturz am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt liegt US-Ski-Superstar Lindsey Vonn derzeit im Krankenhaus. Ihr Vater Alan Kildow sagt nun gegenüber der Nachrichtenagentur AP: "Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere." Er betont demnach, dass es keine weiteren Skirennen für seine Tochter geben werde, solange er ein Wort mitzureden habe.

Schwere Verletzung bei Olympia

Die US-Amerikanerin zog sich am Sonntag einen Oberschenkelbruch zu. Seitdem wurde sie bereits zweimal operiert, um ihren Zustand zu stabilisieren und Komplikationen im Zusammenhang mit Schwellungen und der Durchblutung zu verhindern. Laut ihrem Vater wird sie vor Ort in Italien medizinisch bestens betreut, wobei auch ein Top-Arzt des US-Teams und des Olympischen Komitees im Einsatz ist.

© APA/AFP/OBS/OIS/IOC/HANDOUT

In diesem Krankenhaus wird Lindsey Vonn behandelt. © APA/AFP/ANDREA PATTARO

Familie wacht am Krankenbett

Trotz der schweren Verletzungen zeigt sich Lindsey Vonn laut ihrem Vater gewohnt kämpferisch. "Sie ist eine sehr, sehr starke Person", erklärte Kildow. Ihre Geschwister sind ebenfalls bei ihr, und ihr Vater verbrachte bereits die erste Nacht an ihrem Krankenbett. Er betonte, dass sie jederzeit Unterstützung habe und mit der Situation besser umgehe, als er es erwartet hätte. Ob Lindsey Vonn selbst diese Entscheidung über ihr Karriereende akzeptiert, bleibt derzeit noch offen.