Schlauchschal-Mann überfiel mit Messer Trafik

Zuerst täuschte er einen interessierten Kunden vor, dann zog er sich den Schlauchschal über das Gesicht, zückte ein Messer und fordert Bares.

NÖ. Eine Trafik in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist nach Polizeiangaben am späten Mittwochnachmittag der Schauplatz eines Überfalls gewesen. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter entkam mit Beute in nicht genannter Höhe. Die Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Raub) ermittelt.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte sich der vorerst Unbekannte mit einem Schlauchschal und tief gezogener Kapuze getarnt. Nach einem vorgetäuschten Verkaufsgespräch bedrohte er einen Angestellten und forderte Bargeld. Der Mitarbeiter blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Der Räuber soll etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er wurde als heller Hauttyp mit dunklen Augen und von schlanker Statur beschrieben. Der Mann trug u.a. eine dunkle Hose, einen schwarzen Schlauchschal, eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Haube und sprach ortsüblichen Dialekt. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.