Tankstellenüberfall: Teenie (14) bedrohte Angestellte mit CO2-Pistole

Zwei Jugendliche sind am Mittwoch nach einem Tankstellenüberfall vergangenen Oktober in Wiener Neustadt rechtskräftig zu bedingter Haft verurteilt worden. Ein mit einer Sturmhaube maskierter 14-Jähriger soll einen Angestellten mit einer CO2-Pistole bedroht und rund 770 Euro geraubt haben, während ein 15-Jähriger Aufpasserdienste geleistet haben soll. Zwei Jahre bedingt lautete das Urteil für den Jüngeren, sein Komplize erhielt nach Gerichtsangaben 18 Monate auf Bewährung.

Der 14-Jährige war nach dem Überfall am Abend des 16. Oktober zu Fuß geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bat in der Folge um Hinweise zur Ausforschung der Täter. Aufgrund des Fahndungsdrucks stellte sich der 14-Jährige der Polizei. Sein Komplize wurde kurz darauf festgenommen.

Tatwaffe und -kleidung, der Rest der Beute sowie die Maskierung wurden laut früheren Polizeiangaben sichergestellt. Das Duo aus Wiener Neustadt wurde in die Justizanstalt der Statutarstadt eingeliefert und stand am Mittwoch vor einem Schöffensenat. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde für beide Teenager Bewährungshilfe angeordnet.