Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Tankstelle Wiener Neustadt
© OMV

Bedingte Haftstrafen

Tankstellenüberfall: Teenie (14) bedrohte Angestellte mit CO2-Pistole

28.01.26, 15:30
Teilen

Die jugendlichen Räuber wurden rechtskräftig zu 18 bis 24 Monate auf Bewährung verurteilt.

Zwei Jugendliche sind am Mittwoch nach einem Tankstellenüberfall vergangenen Oktober in Wiener Neustadt rechtskräftig zu bedingter Haft verurteilt worden. Ein mit einer Sturmhaube maskierter 14-Jähriger soll einen Angestellten mit einer CO2-Pistole bedroht und rund 770 Euro geraubt haben, während ein 15-Jähriger Aufpasserdienste geleistet haben soll. Zwei Jahre bedingt lautete das Urteil für den Jüngeren, sein Komplize erhielt nach Gerichtsangaben 18 Monate auf Bewährung.

Raub auf eine Tankstelle in Wr. Neustadt geklärt
© LPD NÖ

Der 14-Jährige war nach dem Überfall am Abend des 16. Oktober zu Fuß geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bat in der Folge um Hinweise zur Ausforschung der Täter. Aufgrund des Fahndungsdrucks stellte sich der 14-Jährige der Polizei. Sein Komplize wurde kurz darauf festgenommen.

Tankstellenüberfall: Teenie (14) bedrohte Angestellte mit CO2-Pistole

Tatwaffe und -kleidung, der Rest der Beute sowie die Maskierung wurden laut früheren Polizeiangaben sichergestellt. Das Duo aus Wiener Neustadt wurde in die Justizanstalt der Statutarstadt eingeliefert und stand am Mittwoch vor einem Schöffensenat. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde für beide Teenager Bewährungshilfe angeordnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen