Wien trifft Zürich: Ludwig im Städte-Trilog mit Hamburg

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist aktuell in Zürich - gemeinsam mit Hamburgs Stadtchef Peter Tschentscher. Im Fokus steht ein Austausch, der für die drei Millionenstädte immer wichtiger wird.

Bereits zum sechsten Mal seit 2019 treffen sich Wien, Hamburg und Zürich zum sogenannten Städte-Trilog. Gastgeberin ist diesmal Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch. Diskutiert werden unter anderem die Themen moderne Stadtentwicklung und zeitgemäße Konzepte in der Drogenpolitik. Die Treffen rotieren regelmäßig zwischen den drei Städten.

"Ich erinnere mich noch gut an unser erstes gemeinsames Treffen vor sieben Jahren in Hamburg. Seither pflegen wir eine intensive – vor allem aber eine vertrauensvolle und sehr konstruktive – Zusammenarbeit", erläutert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). "Hamburg, Zürich und Wien werden verantwortungsvoll regiert, wir gestalten lebenswerte Städte, in denen Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt Hand in Hand gehen. Wir investieren gezielt in diese Zukunftsbereiche, stärken damit unseren Wirtschaftsstandort und auch das Miteinander in der Stadt. Das verbindet uns und unsere Städte genauso wie der starke Innovationsgeist. Davon lebt auch dieser Trilog mit Corine Mauch und Peter Tschentscher", so Ludwig.

Das Programm ist dicht: Besichtigt wird die Einhausung Schwamendingen - ein fast zwei Kilometer langer, überdeckelter Autobahnabschnitt mit Grünflächen. Auch das neue Kinderspital Zürich, eröffnet 2024, steht auf der Liste. Ergänzt wird das Programm durch einen Besuch im Kunsthaus der Stadt sowie die Kontakt- und Anlaufstelle Kaserne. Am Ende steht ein Treffen mit dem gesamten Zürcher Stadtrat an, an dem auch die Botschafter von Österreich und Deutschland in der Schweiz teilnehmen.