"Weihnachtsmarkt raus aus dem Volksgarten!"

Linz Plus startet erneut einen Anlauf, einen der Linzer Weihnachtsmärkte komplett neu zu erfinden.

Linz. “Trotz aller Bemühungen zieht der ‘Weihnachtsmarkt’ den Volksgarten alljährlich schwer in Mitleidenschaft”, sagt PLUS-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik. Der lange Aufbau beginnt bereits Ende Oktober, erfordert schweres Gerät und Fahrzeuge, die tiefe Spuren hinterlassen und die Fuß- und Radwege wochenlang blockieren. Der Rasen wird trotz verbesserter Überdeckung immer noch kaputt und ist laut Potocnik in Folge erst ab Juni wieder halbwegs repariert. Während des Markts liegt sehr viel Müll herum und auch die Aufräumarbeiten danach ziehen sich jedes Jahr bis Anfang März. E-Verteiler werden viel zu lange nicht entfernt und Bänke und Mülltonnen sind insgesamt fast ein halbes Jahr nicht an Ort und Stelle. "Aktuell sind diese - so wie jedes Jahr zu dieser Zeit - immer noch weg und der Zustand der 'Grünflächen' ist erbärmlich", sagt Potocnik. Da es bisher nicht gelungen ist, den Markt an diesem Ort parkschonend zu veranstalten, macht Linz Plus erneut einen Anlauf, diesen komplett neu zu erfinden. Ein Ortswechsel des Weihnachtsmarkts auf das Gelände des Urfahraner Jahrmarkts scheint der Kleinpartei dafür ideal.

Vzbg. und Marktreferent Martin Hajart (ÖVP) wird im PLUS-Antrag aufgefordert, für den Weihnachtsmarkt im Volksgarten ein neues Konzept und einen neuen Ort zu erarbeiten. Ziel soll sein, den wichtigen Volksgarten endlich wieder ganzjährig als Park nutzen zu können, die Qualität des Marktes zu heben sowie den Weihnachtsmarkt inhaltlich neu zu positionieren. Potocnik will, dass er den rund 9.000 m2 großen, befestigten Standort am Urfahrmarktgelände zwischen Ars-Electronica-Straße und Verlängerter Kirchengasse prüfen lässt.