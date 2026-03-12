Rangnick-Poker: Bayern lockt mit Millionen

Die Personalie Ralf Rangnick könnte in den kommenden Monaten wieder richtig Fahrt aufnehmen.

Beim FC Bayern rumort es hinter den Kulissen. Sportvorstand Max Eberl gilt intern schon länger als nicht unumstritten. Kritik gibt es vor allem an seinem Verhandlungsstil. Dem 50-Jährigen wird nachgesagt, bei Vertragsgesprächen – etwa bei Gehaltserhöhungen – zu selten ein klares Nein zu finden. Zudem werden ihm Alleingänge und mangelhafte interne Kommunikation vorgeworfen.

Die Pro- & Contra-Argumente bei Rangnick

Eine Entscheidung über seine Zukunft dürfte allerdings erst im Sommer fallen. Aufgrund aktienrechtlicher Vorgaben darf der Klub frühestens im August 2026 konkret über eine Vertragsverlängerung sprechen. Genau zu diesem Zeitpunkt könnte auch der Name Rangnick wieder auf der Agenda auftauchen.

Der aktuelle ÖFB-Teamchef gilt international längst als einer der einflussreichsten Fußball-Denker. Als Architekt des modernen Pressings prägte er Klubs wie RB Salzburg und RB Leipzig, arbeitete zudem bei Schalke 04 und Manchester United. Sein Ruf als Entwickler und Strukturgeber macht ihn bis heute für Topklubs interessant. Das Timing wäre jedenfalls spannend: Rangnicks Vertrag beim ÖFB läuft nach der WM 2026 aus. Schon in der Vergangenheit fragten Großklubs wie Dortmund oder HSV bei ihm an – gescheitert sein sollen diese Optionen an seinen Gehaltsvorstellungen.

Zu teuer für den ÖFB?

Beim ÖFB verdient der 67-Jährigederzeit kolportierte 1,5 Millionen Euro jährlich. Als Bayern vor der EURO 2024 bei ihm anklopfte, sollen rund zehn Millionen Euro geboten worden sein. Zwar erzielte der Verband zuletzt rund 70 Millionen Euro Rekord-Umsatz, doch durch den neuen Campus und die WM-Organisation steigen auch die Ausgaben.

Unter Rangnick boomt das Nationalteam dennoch: Das Wiener Happel-Stadion war 2025 fast viermal ausverkauft, allein das Heimspiel gegen Bosnien brachte rund 1,5 Millionen Euro ein. Und noch ein Detail nährt die Spekulationen: Mit Christoph Freund sitzt an der Säbener Straße ein alter Weggefährte Rangnicks. Klar ist auch: In München würde Rangnick deutlich mehr verdienen – und zum FCB sagt man bekanntlich nicht zweimal Nein.