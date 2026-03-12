Paukenschlag: HIER findet das Football-Finale statt

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Das Finale der AFL findet heuer an einem neuen Austragunsort statt.

Heimische Football-Fans müssen sich den 25. Juli rot im Kalender markieren. Denn genau da findet der Austrian Bowl XLI statt. Auch heuer wird es wieder in Niederösterreich sein, dennoch bekommt die heimische Football-Liga ein neues Final-Stadion.

Nachdem sich im Vorjahr in St. Pölten die Vienna Vikings und Danube Dragons gegenüberstanden, würden heuer die Wiener Fans eine kürzere Anreise haben. Denn der große Finaltag, wo auch die Ladies Bowl stattfindet, findet in der Datenpol Arena statt.

© GEPA

Vorfreude auf Showdown

"Wir freuen uns, dass Admira Wacker und das BSFZ Südstadt uns die Datenpol Arena für das Finale der Damenliga und die Austrian Bowl zur Verfügung stellen. Verkehrsgünstig gelegen, öffentlich gut erreichbar, bietet das ehemalige Bundesstadion Südstadt mit seinem nostalgischen Flair einen super netten Rahmen für den diesjährigen Finaltag", freut sich AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck auf den Showdown der Saison, die am 28. März mit der Neuauflage des Vorjahresfinales eröffnet wird.

Mit den Vienna Knights und dem ehemaligen ELF-Team Fehervar Enthroners gibt es heuer auch zwei neue Teams im Aufgebot, die für noch mehr Spannung sorgen werden.