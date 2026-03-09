Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!
© ORF

ORF-Outfit kaputt

Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!

Von
09.03.26, 11:34
Teilen

Neue Sorge für Cosmó zum Song Contest in Wien. Nachdem sein cooles Pailletten Outfit aus der ORF-Show  „völlig auseinandergefallen“ ist braucht er nun neue Final-Kleider.  

Mit der eindringlichen Party-Hymne „Tanzschein“ und einem coolen Pailletten-Glitzershirt sicherte sich Cosmó in der großen ORF-Vorentscheidungs-Show den Platz im Song Contest Finale. Jetzt hat er dort eine Sorge mehr. Neben den Wettquoten, wo Österreich aktuell ja nur auf Platz 32 liegt, macht ihm auch das Auftritts-Outfit Kummer: „Mein Outfit von der ORF-Show ist kaputt. Das ist völlig auseinandergefallen. Nur mehr ein Haufen Pailletten. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen,“ verrät er im oe24.TV-Interview seine Kleider-Malheur.

Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!
© ORF

Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!
© ORF


Bis zum 14. Mai in der Stadthalle hat er für seinen neuen Look Zeit. Da tritt er ja außer Konkurrenz im 2. Semifinale an. Am 15. Mai rockt Cosmó dann in Wien um die wichtigen Jury-Punkte und am 16. Mai will er mit „Tanzschein“ ganz Europa begeistern. Dafür geht Cosmó jetzt auf Stimmenfang. Zu den größten und richtungsweisenden ESC-Partys. Die Auftritte in Oslo (21. März). Amsterdam (11. April) und London (19.April) sind bereits fixiert. „Es ist für mich eine neue Erfahrung, auch international aufzutreten. Ich habe schon sehr oft gehört, dass die ESC-Family eine sehr willkommen heißende Family ist.“

Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!
© Instagram

Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!
© APA/FLORIAN WIESER

Dabei will er auch eine neue erweiterte Choreografie und verschiedenste Outfits austesten. Denn eines ist fix, die coole rote Lack-Corsage des Wiener Designer Elias Arakn (@araknevienna) mit der Cosmó bei den Amadeus Awards alle Blicke auf sich zog, wird es nicht werden. „Das hat dort perfekt zum Red Carpet gepasst. Für meine ESC-Show brauche ich aber etwas anderes!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen