Song Contest Drama: Cosmó braucht jetzt einen neuen Look!

Neue Sorge für Cosmó zum Song Contest in Wien. Nachdem sein cooles Pailletten Outfit aus der ORF-Show „völlig auseinandergefallen“ ist braucht er nun neue Final-Kleider.

Mit der eindringlichen Party-Hymne „Tanzschein“ und einem coolen Pailletten-Glitzershirt sicherte sich Cosmó in der großen ORF-Vorentscheidungs-Show den Platz im Song Contest Finale. Jetzt hat er dort eine Sorge mehr. Neben den Wettquoten, wo Österreich aktuell ja nur auf Platz 32 liegt, macht ihm auch das Auftritts-Outfit Kummer: „Mein Outfit von der ORF-Show ist kaputt. Das ist völlig auseinandergefallen. Nur mehr ein Haufen Pailletten. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen,“ verrät er im oe24.TV-Interview seine Kleider-Malheur.

© ORF

© ORF



Bis zum 14. Mai in der Stadthalle hat er für seinen neuen Look Zeit. Da tritt er ja außer Konkurrenz im 2. Semifinale an. Am 15. Mai rockt Cosmó dann in Wien um die wichtigen Jury-Punkte und am 16. Mai will er mit „Tanzschein“ ganz Europa begeistern. Dafür geht Cosmó jetzt auf Stimmenfang. Zu den größten und richtungsweisenden ESC-Partys. Die Auftritte in Oslo (21. März). Amsterdam (11. April) und London (19.April) sind bereits fixiert. „Es ist für mich eine neue Erfahrung, auch international aufzutreten. Ich habe schon sehr oft gehört, dass die ESC-Family eine sehr willkommen heißende Family ist.“

© Instagram

© APA/FLORIAN WIESER

Dabei will er auch eine neue erweiterte Choreografie und verschiedenste Outfits austesten. Denn eines ist fix, die coole rote Lack-Corsage des Wiener Designer Elias Arakn (@araknevienna) mit der Cosmó bei den Amadeus Awards alle Blicke auf sich zog, wird es nicht werden. „Das hat dort perfekt zum Red Carpet gepasst. Für meine ESC-Show brauche ich aber etwas anderes!“