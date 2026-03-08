Inter-Boss packt aus: So viel verdient Messi pro Jahr

Lionel Messi kassiert laut Klub-Chef Jorge Mas ein Mega-Gehalt bei Inter Miami.

In der MLS ist Lionel Messi der Topverdiener. Nun hat Jorge Mas, Besitzer von Inter Miami, in einem Interview mit "Bloomberg" die genau Summe ausgeplaudert.

Mas erklärt: "Der Grund, warum ich Sponsoren brauche und warum diese Weltklasse sein müssen, ist, dass Spieler teuer sind. Ich bezahle Messi - und jeder Cent ist es wert -, aber es sind 70 bis 80 Millionen Dollar (bis zu 69 Mio. Euro) pro Jahr. Für alles zusammen."

Sicherte sich Klubanteile

Damit bekommt der achtmalige Weltfußballer ein deutlich höheres Gehalt, als in der Gehaltsveröffentlichung der MLS Players' Association angegeben. Laut diesem beträgt das Grundgehalt von Messi rund zwölf Millionen Dollar (umgerechnet 10,3 Millionen Euro). Mit Boni kommt der Argentinier sogar auf eine Summe von 20,45 Millionen Dollar (17,6 Mio. Euro).

Der Rest seines Mega-Gehalts ergibt sich aus einer Vereinbarung. Als Messi 2023 bei Inter Miami unterschrieben hat, hat er sich einen Prozentsatz des Unternehmenswert des Klubs gesichert. Bei seiner Ankunft wurde der Klub auf 585 Millionen Dollar bewertet. Heute liegt die Schätzung bei 1,35 Milliarden Dollar.

Einen offiziellen Prozentsatz hat der Klub bisher nicht veröffentlicht. Der Wert von Messis Anteile soll bei mindestens 60 Millionen Dollar (rund 52 Millionen Euro) pro Jahr liegen, so Schätzungen. Hinzu kommen Verträge mit dem MLS-Sender Apple und Fanatics, wodurch "La Pulga" ein noch höheres Gehalt erhält.