© GEPA

Golf

Straka fiel bei PGA-Großturnier in Orlando auf Platz 13 zurück

08.03.26, 23:37
Sepp Straka hat am Sonntag nicht in den Kampf um den Turniersieg beim PGA-Signature-Event in Orlando einsteigen können. 

Der 32-Jährige blieb auf der vierten und letzten Runde des mit 20 Millionen Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational vier über Par und musste somit einen Rückfall von Platz drei auf 13 hinnehmen. Auf den Bahnen neun bis zwölf unterliefen dem gebürtigen Wiener vier Bogeys in Folge, insgesamt waren es gar sechs, weshalb kein Spitzenplatz möglich war.

Birdies auf den Löchern vier und sechs waren die Ausnahme an einem verkorksten Tag. Im Gegensatz zur Par-72-Runde zum Auftakt und den starken Auftritten am Freitag (69) und Samstag (66) lief es dieses Mal alles andere als gewünscht. Trotzdem kassierte Österreichs Aushängeschild 373.200 Dollar an Preisgeld. Den Vier-Millionen-Dollar-Siegerscheck sicherte sich der US-Amerikaner Akshay Bhatia im Stechen gegen seinen Landsmann Daniel Berger.

Für den 24-Jährigen war der dritte Sieg auf der PGA-Tour der größte in seiner Karriere. Er trat damit die Nachfolge des US-Amerikaners Russell Henley an. Straka war bei der vergangenen Auflage geteilter Fünfter gewesen.

