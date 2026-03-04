Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. ÖFB-Cup
Abgesagt! Nebelsuppe versalzt Halbfinale Ried gegen LASK
© GEPA

ÖFB-Cup

Abgesagt! Nebelsuppe versalzt Halbfinale Ried gegen LASK

04.03.26, 20:18
Teilen

Das Semifinale im ÖFB-Cup zwischen der SV Ried und dem LASK ist am Mittwoch wegen zu starken Nebels abgesagt worden. Diese Entscheidung traf Schiedsrichter Sebastian Gishamer wenige Minuten vor dem geplanten Anpfiff um 20.30 Uhr.

Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Die Partie war ausverkauft, der Großteil der 7.300 Kartenbesitzer befand sich bereits im Stadion. Die Absage wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert.

Gishamer rechtfertigte seine Vorgehensweise. "Die Bedingungen waren nicht fair. Es geht immerhin um den Einzug ins Cupfinale, das ist ein extrem wichtiges Spiel." Durch den Nebel hätte er Probleme gehabt, die Signale seiner Assistenten an der Outlinie korrekt wahrzunehmen, erklärte der Referee. "Und von Tor zu Tor war zwischenzeitlich nichts zu sehen." Außerdem wäre es für den VAR nicht möglich gewesen, die für Abseitsentscheidungen nötige kalibrierte Linie zu ziehen. Deshalb habe er sich "nach Rücksprache mit dem ÖFB und den Übertragungsmedien" zur Absage entschieden.

Senft fand Absage enttäuschend

Ried-Trainer Maximilian Senft zeigte sich gelassen. "Ich habe die Entscheidung von Gishamer akzeptiert und mache mir darüber nicht weiter Gedanken." Die Absage sei allerdings enttäuschend, "weil wir den ganzen Tag Spannung aufgebaut und viel in die Vorbereitung auf dieses Spiel investiert haben. Unsere Spieler hätten gerne gespielt und ich grundsätzlich auch, weil wir vorbereitet sind. Doch es obliegt nicht meiner Kompetenz, ob gespielt wird oder nicht. Dafür gibt es Experten", meinte Senft.

Nach den Angaben von Ried wird die Partie definitiv nicht am (morgigen) Donnerstag nachgetragen. Ein ÖFB-Sprecher teilte in diesem Zusammenhang der APA mit, man bemühe sich, so schnell wie möglich einen Nachholtermin festzulegen. Der Finalgegner von Altach wird wohl frühestens am kommenden Mittwoch ermittelt, denn am Sonntag sind beide Clubs in der letzten Grunddurchgangsrunde im Einsatz. Der LASK könnte mit einem Heimsieg über den WAC und Schützenhilfe von Rapid gegen Red Bull Salzburg Rang eins übernehmen, Ried kämpft daheim gegen die Austria um einen Platz in der Meistergruppe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen