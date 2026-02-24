Wiener Neustadt: Team Österreich Tafel versorgt wöchentlich 160 Haushalte

Die Team Österreich Tafel in Wiener Neustadt versorgt derzeit jeden Samstag rund 160 Haushalte, die sich in schwierigen finanziellen Verhältnissen befinden, mit kostenfreien Lebensmittelspenden.

Circa 5.500 Kilo Lebensmittel, Hygieneartikel, Waschmittel und vieles mehr werden pro Woche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes von insgesamt 70 Spenderfirmen in und um Wiener Neustadt eingesammelt. Bürgermeister Klaus Schneeberger machte sich vor Ort selbst ein Bild.

"Die Team Österreich Tafel ist deshalb so wichtig, weil sie gleich zwei große gesellschaftliche Themen gleichzeitig angeht: Sie hilft Menschen in finanziell schwierigen Zeiten und rettet Lebensmittel, die oft entsorgt werden. Diese regelmäßige Unterstützung ist eine Entlastung für finanziell schwache Familien und schont zugleich Ressourcen. Eine wertvolle Arbeit, die zeigt, wie stark Solidarität in unserer Gesellschaft sein kann. Ein großes Danke geht daher an alle, die sich hier mit ihrem Einsatz und Engagement einbringen und mithelfen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Jeden Samstag hat die Team Österreich Tafel - getragen vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3 - in der Grazer Straße 50 für die Klientinnen und Klienten geöffnet. Ab 16.30 Uhr müssen sich die Klientinnen und Klienten vor Ort anmelden oder registrieren lassen (mitzubringen: Erklärung zum Haushaltseinkommen). Weiteres zur Bezugsberechtigung und allgemeine Informationen erhalten Sie auf Team Österreich Tafel – Rotes Kreuz oder telefonisch unter 0800 600 600.

Bei der Entladung der Fahrzeuge, Warenbetreuung und Warenausgabe sind am Samstag circa 25 Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter vor Ort. Wer mithelfen möchte, kann jeden Samstag ab 16 Uhr vorbeikommen und mitarbeiten.