Wiener Neustadt sucht Künstler
Kultursommer 2026

Wiener Neustadt sucht Künstler

16.02.26, 09:31
Die Stadt Wiener Neustadt sucht ab sofort für den Kultursommer 2026 Künstlerinnen und Künstler. 

Die beliebte Veranstaltungsreihe im Juli und August gibt Kulturschaffenden aus Wiener Neustadt und der Region eine Bühne. Alle Informationen sowie das Bewerbungsformular finden Sie unter: www.kultursommer-wn.at - Bewerbungsschluss ist der 31. März 2026.

Künstler gesucht!

"Mit unserem Kultursommer setzen wir heuer bereits zum siebten Mal vielfältige kulturelle Impulse in unserer Innenstadt. Wichtig war uns seit dem Auftakt, Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt und Region die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Deswegen laden wir Kulturschaffende ein, sich zu bewerben, wenn sie mit ihren Darbietungen Teil des Kultursommers 2026 werden wollen. Wir freuen uns auf viele kreative Einreichungen für ein buntes und spannendes Kultursommer-Programm", so Kulturstadtrat Franz Piribauer.

